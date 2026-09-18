i Die Senioren konnten Kaninchen und Meerschweinchen beobachten, streicheln und mit Wiesenkräutern sowie Karotten füttern. SeneCura Sozialzentrum Pressbaum In Pressbaum (St. Pölten-Land) Herzig! Hoppelhasen zu Besuch im Sozialzentrum Tierischer Besuch im SeneCura Sozialzentrum Pressbaum: Neugierige Kaninchen und Meerschweinchen sorgten bei den Senioren für strahlende Gesichter. Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Freude im SeneCura Sozialzentrum Pressbaum: Dort sorgten Kaninchen und Meerschweinchen für tierische Abwechslung im Alltag der Bewohner.

Fütterung im Sozialzentrum

Daniela Malaschek vom Sonnenkogl ist akademisch geprüfte Fachkraft für tiergestützte Therapie. Sie kam vor wenigen Tagen mit ihren flauschigen Begleitern zu Besuch. Neben vielen spannenden Informationen über die Tiere stand vor allem der direkte Kontakt im Mittelpunkt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Besuch von Kaninchen und Meerschweinchen im Sozialzentrum i ?

Die Senioren konnten Kaninchen und Meerschweinchen beobachten, streicheln und mit Wiesenkräutern, frischem Löwenzahn sowie Karotten füttern. Für viele Bewohner war der tierische Besuch ein besonderes Erlebnis.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Nager für mehr Nähe

Tiergestützte Interventionen sollen die Beziehung zwischen Mensch und Tier fördern und unterschiedliche Sinne ansprechen, schreibt das Sozialzentrum auf Facebook.

Die Bilder des Tages i ?

Berührungen, Gerüche und Geräusche können dabei helfen, Emotionen auszudrücken und vorhandene Fähigkeiten zu stärken.