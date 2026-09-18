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Die Senioren konnten Kaninchen und Meerschweinchen beobachten, streicheln und mit Wiesenkräutern sowie Karotten füttern.
Die Senioren konnten Kaninchen und Meerschweinchen beobachten, streicheln und mit Wiesenkräutern sowie Karotten füttern.
SeneCura Sozialzentrum Pressbaum
In Pressbaum (St. Pölten-Land)

Herzig! Hoppelhasen zu Besuch im Sozialzentrum

Tierischer Besuch im SeneCura Sozialzentrum Pressbaum: Neugierige Kaninchen und Meerschweinchen sorgten bei den Senioren für strahlende Gesichter.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
18.09.2026, 04:00
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Große Freude im SeneCura Sozialzentrum Pressbaum: Dort sorgten Kaninchen und Meerschweinchen für tierische Abwechslung im Alltag der Bewohner.

Mini-Pony "Enjoy" verzaubert Bewohner in Melk

Fütterung im Sozialzentrum

Daniela Malaschek vom Sonnenkogl ist akademisch geprüfte Fachkraft für tiergestützte Therapie. Sie kam vor wenigen Tagen mit ihren flauschigen Begleitern zu Besuch. Neben vielen spannenden Informationen über die Tiere stand vor allem der direkte Kontakt im Mittelpunkt.

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Die Senioren konnten Kaninchen und Meerschweinchen beobachten, streicheln und mit Wiesenkräutern, frischem Löwenzahn sowie Karotten füttern. Für viele Bewohner war der tierische Besuch ein besonderes Erlebnis.

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Nager für mehr Nähe

Tiergestützte Interventionen sollen die Beziehung zwischen Mensch und Tier fördern und unterschiedliche Sinne ansprechen, schreibt das Sozialzentrum auf Facebook.

Berührungen, Gerüche und Geräusche können dabei helfen, Emotionen auszudrücken und vorhandene Fähigkeiten zu stärken.

VF,18.09.2026, 04:00
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