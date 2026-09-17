Radfahrerin stirbt nach Pkw-Crash in NÖ

Tragischer Verkehrsunfall am Mittwochabend im Bezirk St. Pölten-Land: Eine 59-jährige Radfahrerin kam bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ums Leben.
Ein 84-Jähriger war gegen 17.10 Uhr auf der Landesstraße 5151 von Obergrafendorf kommend in Richtung Ebersdorfer See unterwegs. In Ebersdorf bog er bei der Kreuzung mit der Gemeindestraße "Am See" in diese ein.
Nach Angaben des Autofahrers kam ihm unmittelbar nach der Kreuzung eine Radfahrerin entgegen. Die 59-Jährige wollte demnach kurz vor seinem Pkw nach links abbiegen und prallte frontal gegen das Fahrzeug.
Sofort liefen dramatische Rettungsmaßnahmen an. Einsatzkräfte begannen mit der Reanimation, auch der Notarzt eines Rettungshubschraubers kämpfte um das Leben der Frau. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle.
Auch beim 84-jährigen Pkw-Lenker führten die Polizisten einen Alkotest durch. Dieser verlief positiv.