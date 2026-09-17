i Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17 Uhr im Stadtgebiet von St. Pölten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. DOKU NÖ Unfall in St. Pölten Auto kippt nach Crash um – Person und Hund eingeklemmt Am Stadtring in St. Pölten krachten zwei Autos zusammen, dabei kippte ein Pkw auf eine Seite. Eine Person wurde verletzt. Von Victoria Carina Frühwirth 17.09.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17 Uhr im Stadtgebiet von St. Pölten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Bereich des Stadtrings auf Höhe der Hesser-Kaserne kollidierten im Kreuzungsbereich aus bisher ungeklärter Ursache zwei Pkw.

Hund aus Unfallauto gerettet

Die Wucht des Zusammenstoßes war enorm: Eines der Fahrzeuge kippte auf die Seite. Eine Person wurde dabei verletzt und im Wagen eingeschlossen. Die Feuerwehr musste den Verunfallten aus dem Pkw befreien.

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Rettung von Mensch und Hund aus umgekippten Auto i ?

Doch die Einsatzkräfte hatten noch einen weiteren Insassen zu retten. In dem umgestürzten Auto befand sich auch ein Hund. Weil sich die Fahrzeugtüren aufgrund der Lage des Wagens nicht öffnen ließen, holten die Feuerwehrleute den Vierbeiner über den Kofferraum ins Freie.

Verletzter kam ins Spital

Der Hund dürfte den Unfall unverletzt überstanden haben. Eine Angehörige der verletzten Person nahm das Tier anschließend in ihre Obhut.

Die eingeschlossene Person wurde nach der Befreiung vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus St. Pölten gebracht.

Die Bilder des Tages i ?

Auch der zweite am Unfall beteiligte Pkw wurde bei der Kollision beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei den weiteren Arbeiten.