i AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser AK Niederösterreich/Vyhnalek Niederösterreich AK-Tipp: Stolperfallen beim Mopedkauf vermeiden Walter J. fragt: "Mein Sohn möchte sich sein erstes Moped kaufen. Auf was sollten wir dabei unbedingt achten?" Die AK klärt auf. Von Niederösterreich Heute 17.09.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Leser Walter J. fragt: "Mein Sohn möchte sich sein erstes Moped kaufen. Auf was sollten wir dabei unbedingt achten?"

"Das erste eigene Moped bedeutet für viele Freiheit, doch Fehler beim Kauf können unnötige Kosten verursachen. Alles Wesentliche sollte daher im Vertrag schriftlich festgehalten werden, von Sondervereinbarungen wie einem Gratis-Service bis zur Zustandsklasse des Mopeds", heißt es seitens der AK Niederösterreich.

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Darauf ist zu achten

Und weiter: "Der Zustand des Mopeds beim Kauf ist eine wichtige Information, weil davon abhängt, ob später etwas als Mangel gilt oder als "normaler" Zustand akzeptiert werden muss. Vermeiden Sie außerdem Zahlungen im Voraus und bezahlen Sie lieber erst direkt bei der Übergabe. Weiters ist bei der Zahlung darauf zu achten, dass sie schriftlich bestätigt wird."

"Bei weiteren Fragen beraten Sie unsere Experten kompetent", sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Mehr Infos: AK-Konsumentenberatung unter der Tel.: 057171-23000

Dieser Artikel basiert auf einer Kooperation zwischen "Heute" und der AK Niederösterreich.