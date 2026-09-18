i Agenturgründer Horst Dagner, die Grafikerinnen Kathrin Pevny und Lia Pazdera sowie Geschäftsführer Kai U. Dagner dagner.partner Neuer Look für NÖ-Busse Busmarke "leopoldi" holt Silber beim Goldenen Hahn Die neue Busmarke "leopoldi" ist erst seit vergangenem Herbst auf Niederösterreichs Straßen unterwegs – jetzt wurde ihr Design bereits ausgezeichnet. Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Busse fallen auf – und offenbar auch bei der Jury: Die neue niederösterreichische Mobilitätsmarke "leopoldi" hat beim Goldenen Hahn 2026 Silber geholt.

Sieger aus über 200 Einreichungen

Hinter dem auffälligen Auftritt steckt die Vösendorfer Werbeagentur dagner.partner. Sie entwickelte die Dachmarke im Auftrag der NÖVOG. Seit Herbst des vergangenen Jahres dient "leopoldi" als gemeinsame Visitenkarte für den Linienbusverkehr und bedarfsgesteuerte Angebote in Niederösterreich.

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Horst Dagner, Lia Pazdera, Kathrin Pevny und Kai U. Dagner dagner.partner

Beim Goldenen Hahn, Niederösterreichs Landespreis für Werbung, wurde der Auftritt jetzt in der Kategorie "Grafikdesign" mit Silber ausgezeichnet. Mehr als 200 Arbeiten waren heuer eingereicht worden.

Zwei Erfolge für Agentur aus NÖ

Für dagner.partner blieb es aber nicht bei einer Auszeichnung. Einen zweiten Silber-Hahn gab es in der Kategorie "Print" für das Jubiläumsmagazin "100 Jahre VOSSEN", das die Agentur für den Frottierwaren-Hersteller aus Jennersdorf (Burgenland) gestaltet und produziert hatte. "Unsere zwei Silber-Hähne sind eine starke Auszeichnung für die Kreativleistungen unseres gesamten Teams", freut sich Agenturinhaber und Geschäftsführer Kai U. Dagner.

Die Bilder des Tages i ?

Für "leopoldi" ist der Silber-Hahn ein schneller Erfolg: Die Busmarke ist noch kein Jahr auf den Straßen unterwegs und hat bereits ihren ersten Werbepreis eingefahren.