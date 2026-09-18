Auto kracht in ÖBB-Zug – Pkw-Lenker wird verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag, 18. September, in Reichental (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Gegen 9.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Oed-Waldegg zu einem Einsatz alarmiert.
Aus bisher unbekannter Ursache war ein Pkw mit einem Personenzug der ÖBB kollidiert. Zehn Helfer der Feuerwehr standen gemeinsam mit Rettung und Polizei im Einsatz.
Der Lenker wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde noch an der Unfallstelle mit Verletzungen unbekannten Grades in einem Rettungswagen behandelt.
Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Trotz des Unfalls konnte der Verkehr bereits nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.