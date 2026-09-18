i Ein Pkw ist Freitagvormittag in Reichental mit einem ÖBB-Personenzug kollidiert. Feuerwehr Oed-Waldegg Reichental in NÖ Auto kracht in ÖBB-Zug – Pkw-Lenker wird verletzt Ein Pkw ist Freitagvormittag in Reichental mit einem ÖBB-Personenzug kollidiert. Der Lenker wurde verletzt und von der Rettung versorgt. Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagvormittag, 18. September, in Reichental (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Gegen 9.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Oed-Waldegg zu einem Einsatz alarmiert.

Pkw-Lenker wurde verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache war ein Pkw mit einem Personenzug der ÖBB kollidiert. Zehn Helfer der Feuerwehr standen gemeinsam mit Rettung und Polizei im Einsatz.

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Reichental: Auto wird von Zug erfasst i ?

Der Lenker wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde noch an der Unfallstelle mit Verletzungen unbekannten Grades in einem Rettungswagen behandelt.

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Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Trotz des Unfalls konnte der Verkehr bereits nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.