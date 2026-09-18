i Jeder Spieler ist 45 Minuten lang unter Wasser. Walter Brunbauer Schauplatz in Sankt Valentin 51 Stunden! Weltrekordversuch im Unterwasser-UNO In St. Valentin wollen 120 Taucher 51 Stunden lang unter Wasser UNO spielen. Damit würden sie ihren eigenen Weltrekord knacken. Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier braucht es viel Geduld und Ausdauer: Die Taucher des ESV ASKÖ in St. Valentin stellen sich in diesen Minuten einem sportlichen Weltrekord. Sie wollen 51 Stunden am Stück das Kartenspiel UNO spielen – allerdings unter Wasser.

Rekord aus 2013 überbieten

Seit Freitag, 18. September um 10 Uhr, läuft der außergewöhnliche Weltrekordversuch. Insgesamt 120 Taucher sind dabei, 109 davon kommen aus der Tauchsektion des Vereins. Auch Teilnehmer aus Deutschland sind nach St. Valentin gereist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Die Idee zum Weltrekordversuch im Unterwasser-UNO-Spielen hatten wir schon vor 13 Jahren", erzählt Obmann Walter Brunbauer im "Heute"-Gespräch. Damals hielten die Taucher 50 Stunden durch und sammelten bei der Aktion 10.000 Euro für ein krebskrankes Kind.

Geldspritze für Rotes Kreuz St. Valentin

Diesmal soll nicht nur der eigene Rekord fallen. Mit der Aktion wollen die Taucher das Rote Kreuz in St. Valentin unterstützen. Dort entsteht derzeit eine neue Bezirksstelle. "Beim aktuellen Weltrekordversuch wollen wir 51 Stunden am Stück Unterwasser-UNO spielen und damit unseren Rekord von 50 Stunden von damals überbieten", so Brunbauer.

Weltrekordversuch in St. Valentin i ?

Damit das Kartenspiel keinen Moment zum Stillstand kommt, läuft unter Wasser ein ausgeklügeltes Wechselsystem. Jeder Taucher bleibt 45 Minuten im Wasser. Alle 15 Minuten kommt ein anderer Teilnehmer im Akkord heraus und wird durch den nächsten ersetzt.

Ausgeklügelter Spieltisch

Gespielt wird mit speziellen UNO-Karten aus Plastik. Die Karten werden ganz normal in der Hand gehalten. Beim Ablegen landen sie auf einem Tisch unter Wasser. Zwei Metallstäbe sorgen dafür, dass die Karten nicht davonschwimmen: Sie können darauf aufgespießt werden und bleiben so an ihrem Platz.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Stimmung dürfte jedenfalls passen. "Bis jetzt ist jeder Taucher nach den 45 Minuten freudestrahlend aus dem Wasser gekommen", erzählt Brunbauer.

Live-Bands, Bewirtschaftung und Rotkreuz-Programm

Schon im Frühjahr begannen die Vorbereitungen für die Aktion. Auch diesmal soll möglichst viel Geld zusammenkommen. Die Taucher zahlen jeweils 20 Euro Startgeld, dazu kommen Einnahmen aus der Bewirtung und Unterstützung von Sponsoren.

Die Bilder des Tages i ?

Und auch über Wasser ist einiges los. Besucher werden mit Speisen und Getränken versorgt, am Freitag wird Schweinsbraten serviert. Am Samstag treten zudem zwei Rockbands auf einer Bühne auf.

Am Sonntagvormittag zeigt auch das Rote Kreuz bei einer Leistungsschau sein Können, unter anderem bei Reanimationen. Läuft beim Kartenspiel alles nach Plan, haben die Taucher dann ebenfalls allen Grund zum Feiern: Nach 51 Stunden wäre am Sonntag ihr eigener Rekord Geschichte.