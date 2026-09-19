i Das Auto landete in einem Löschteich. FF Zwettl-Stadt Technischer Defekt Kurioser Einsatz – parkender Pkw rollte in Löschteich Kurioser Feuerwehreinsatz in Niederösterreich: Ein abgestelltes Auto setzte sich in Bewegung und landete in einem Löschteich. Verletzt wurde niemand. Von Österreich Heute 19.09.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da staunten die Einsatzkräfte wohl nicht schlecht: In Schweiggers im Bezirk Zwettl endete die Fahrt eines Autos am Freitagabend unfreiwillig in einem Löschteich. Das Fahrzeug war zuvor abgestellt gewesen und dürfte sich selbstständig in Bewegung gesetzt haben. Als mögliche Ursache steht ein technischer Defekt im Raum.

Auto versinkt im Wasser

Kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr Zwettl-Stadt zur Unterstützung nach Schweiggers gerufen. Vor Ort musste zunächst überlegt werden, wie das Auto wieder aus dem Wasser kommt.

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Dafür wurde der Löschteich teilweise ausgepumpt. Erst als der Wasserstand weit genug gesunken war, konnten drei Feuerwehrleute mit Wathosen ins Wasser steigen und die Bergung vorbereiten.

Parkendes Auto rollte in Löschteich i ?

Kran holt Auto heraus

Schließlich kam ein Kran zum Einsatz. Damit wurde das Fahrzeug aus dem Löschteich gehoben und anschließend auf einen privaten Abschleppanhänger verladen.

Der ungewöhnliche Einsatz war nach kurzer Zeit beendet. Personen befanden sich nicht im Auto, verletzt wurde niemand.