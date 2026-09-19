Gegen Baum geprallt – Lenker (98) starb nach Unfall

Tragischer Unfall im Bezirk Mödling: Ein 98-jähriger Autofahrer kam am Freitagnachmittag von der Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Mann war auf der B13 von Wolfsgraben in Richtung Laab im Walde unterwegs. Kurz nach einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.
Sein Auto krachte anschließend gegen einen Baum.
Der 98-Jährige wurde durch den Crash im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Pkw befreien.
Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die alarmierte Ärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen.