i Die Notärztin konnte bloß noch den Tod des Mannes feststellen (Symbolbild). "Heute" Keine Hilfe mehr möglich Gegen Baum geprallt – Lenker (98) starb nach Unfall Tragischer Unfall im Bezirk Mödling: Ein 98-jähriger Lenker kam am Freitagnachmittag bei einem Unfall ums Leben. Jede Hilfe kam zu spät. Von Österreich Heute 19.09.2026, 16:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Unfall im Bezirk Mödling: Ein 98-jähriger Autofahrer kam am Freitagnachmittag von der Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Heftiger Aufprall

Der Mann war auf der B13 von Wolfsgraben in Richtung Laab im Walde unterwegs. Kurz nach einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

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Sein Auto krachte anschließend gegen einen Baum.

Feuerwehr rückte aus

Der 98-Jährige wurde durch den Crash im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Pkw befreien.

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Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die alarmierte Ärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen.