StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Die Notärztin konnte bloß noch den Tod des Mannes feststellen (Symbolbild).
Die Notärztin konnte bloß noch den Tod des Mannes feststellen (Symbolbild).
"Heute"
Keine Hilfe mehr möglich

Gegen Baum geprallt – Lenker (98) starb nach Unfall

Tragischer Unfall im Bezirk Mödling: Ein 98-jähriger Lenker kam am Freitagnachmittag bei einem Unfall ums Leben. Jede Hilfe kam zu spät.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
19.09.2026, 16:09
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Tragischer Unfall im Bezirk Mödling: Ein 98-jähriger Autofahrer kam am Freitagnachmittag von der Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Überholmanöver endet mit schwerem Frontalcrash

Heftiger Aufprall

Der Mann war auf der B13 von Wolfsgraben in Richtung Laab im Walde unterwegs. Kurz nach einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Sein Auto krachte anschließend gegen einen Baum.

Wiener Biker (23) stirbt bei Unfall im Bezirk Mödling

Feuerwehr rückte aus

Der 98-Jährige wurde durch den Crash im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Pkw befreien.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte die alarmierte Ärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen.

red,19.09.2026, 16:09
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallUnfallMödlingTodesfall

Weiterlesen

Weitere Storys
RettungBergungAuto
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote