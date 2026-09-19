Pflegebewohner zeigen beim Sportfest vollen Einsatz

Im Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl wurde wieder um jeden Punkt gekämpft. Beim traditionellen Spiele-, Spaß- und Sportfest standen Bewegung, Geschicklichkeit und vor allem die gemeinsame Freude im Mittelpunkt.
Bei Ringewerfen, Kegeln, Fußball und weiteren Bewerben zeigten die Bewohner, was in ihnen steckt. Mit viel Konzentration und sportlichem Ehrgeiz wurde um die besten Platzierungen gekämpft. Für zusätzliche Stimmung sorgte musikalische Begleitung.
Am Ende wurden die erfolgreichsten Athleten der einzelnen Wohnbereiche ausgezeichnet. Leer ging aber niemand aus: Jeder Teilnehmer bekam als Anerkennung für seinen Einsatz eine Medaille.
"Unser Spiele-, Spaß- und Sportfest ist längst ein Fixpunkt im Jahreskalender, auf den sich viele unserer Bewohner schon im Vorfeld freuen", sagt der kaufmännische Direktor Roland Hofbauer. Neben Punkten und Platzierungen gehe es vor allem um die gemeinsame Freude und darum, einen besonderen Tag miteinander zu verbringen.
Das Fest gehört mittlerweile zur liebgewonnenen Tradition im PBZ Zwettl. Und auch heuer galt wieder: Am Ende gab es nur Gewinner.