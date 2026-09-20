i Waltraud Hauser hat den historischen Familienkeller als Bauherrin in Eigenregie in einen Rückzugsort für Wein-, Genuss- und Erholungssuchende verwandelt. Franz-Peter Hauser Highlight im Weinviertel Weinkeller aus 1799 als beste Unterkunft ausgezeichnet Ein historischer Weinkeller in Poysdorf wurde zum ausgezeichneten Feriendomizil. Dabei blieb die jahrhundertealte Geschichte des Gebäudes erhalten. Von Österreich Heute 20.09.2026, 06:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein alter Weinkeller, eine hartnäckige Bauherrin und eine Idee, die mehrere Generationen verbindet: In der Poysdorfer Kellergasse "Kellergstetten" hat Waltraud Hauser ein historisches Gebäude in eine Unterkunft für zwei bis vier Personen verwandelt.

Knapp ein Jahr nach der Eröffnung wurde ihr "Weingenuss.Chalet" nun bereits mit fünf "Sonnen" ausgezeichnet.

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Es ist die höchste Auszeichnung der Plattform "Privat zu Gast in Niederösterreich". Vergeben wird sie vom Landesverband für Urlaub am Bauernhof & Privatzimmervermietung. Das Chalet ist der erste Beherbergungsbetrieb der Region, der diese Bewertung erhalten hat.

Dabei handelt es sich nicht um die bekannte Sterne-Einstufung von Hotels. Die "Sonnen" bewerten private Unterkünfte in Niederösterreich. Kontrolliert werden unter anderem Ausstattung und Service. Die Betriebe werden laut "Privat zu Gast" alle vier Jahre überprüft.

Für Hauser ist die Auszeichnung ein weiterer Schritt in einer Geschichte, die 1799 mit dem Graben des sogenannte "Tögl-Kellers" begann. Im Jahr 1870 kauften ihn Hausers Ururgroßeltern.

Seither befindet sich das Gebäude im Besitz der Familie. Hauser führt den Keller heute in der fünften Generation und hatte ihn noch zu Lebzeiten ihres Vaters übernommen.

Das Weingenuss.Chalet in der Poysdorfer Kellergasse "Kellergstetten". Lifedesign

Nach dessen Tod im Jahr 2021 begann sie darüber nachzudenken, wie der historische Ort künftig genutzt werden könnte. Ab 2022 entwickelte sie gemeinsam mit Architektin Martina Fürnkranz den Plan für den Umbau. Aus dem früheren Stöckl sollte eine Unterkunft werden. Das darunterliegende Presshaus wurde als Rastplatz in der Kellergasse gestaltet.

"Ich gehe sorgfältig mit dem Keller um und überlege genau, was ich mache. Ich gebe ihn nicht in fremde Hände. Ich wollte einfach stolz sein, es alleine geschafft zu haben", erzählt Hauser.

Zwischen Finanzwelt und Weinbau

Dass sich Hauser für einen alten Weinkeller einsetzt, hängt eng mit ihrer eigenen Geschichte zusammen. Sie wuchs als Tochter eines Landwirts und Weinbauern im Weinviertel auf und besuchte die Agro-HAK in Mistelbach. Diese Ausbildung verbindet eine Handelsakademie mit einer landwirtschaftlichen Fachschule für Weinbau und Kellerwirtschaft.

In den 1990er-Jahren war Hauser zunächst Bezirks-, später Landes- und schließlich Bundesweinkönigin. Danach studierte sie Internationale Wirtschaftsbeziehungen und absolvierte ein Praktikum auf einem Weingut im US-Bundesstaat Washington.

Beruflich entschied sie sich anschließend für einen anderen Weg. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie selbstständig als Vermögens- und Finanzberaterin. "Mein Leben ist eine Reise zwischen Zahlen und Reben, zwischen Fürsorge und Genuss. Musik, Reisen und ein gutes Glas Wein sind meine ständigen Begleiter. Doch vor allem liebe ich es, besondere Orte zu schaffen, an denen man sich wohlfühlt und den Moment genießen kann", sagt Hauser.

So ist das Chalet eingerichtet

Das Chalet ist für zwei bis vier Personen ausgelegt und besitzt zwei Bäder. Bei der Gestaltung wurden unter anderem Altholz, Eichenböden und weitere natürliche Materialien verwendet. Die Oberflächen der Wände sollen an die traditionell weiß gekalkten Kellerfassaden des Weinviertels erinnern.

Zur Ausstattung gehören eine Infrarotkabine und eine freistehende Badewanne. Durch ein Fenster fällt dabei der Blick in Richtung Himmel. Im Außenbereich wurde ein Garten mit Rosmarin, Lavendel und Thymian angelegt.

Die Unterkunft liegt nur wenige Gehminuten vom Poysdorfer Ortszentrum und den umliegenden Weingärten entfernt. Im historischen Keller unter dem Chalet befinden sich Automaten, an denen Wein glasweise oder flaschenweise erhältlich ist.

Der Weingarten verläuft auch durch die Dusche. Lifedesign

Das Thema Wein zieht sich durch einen großen Teil der Einrichtung. Einige Möbel wurden aus Fassdauben gefertigt. In der Küche kommen unter anderem Traubenkernöl und Verjus zum Einsatz. Im Bad finden Gäste Kosmetikprodukte mit Weinbezug.

„Weingenuss ist per se nichts Schlechtes. Ein Glas Wein voller Präsenz genossen, ist wie Meditation“ Waltraud Hauser

Auch ein eigenes Weinblütenparfum namens "Geschein" gehört zum Konzept. Entwickelt wurde es von Hausers Ehemann Werner, der als Winzer arbeitet.

Weitere fünf Chalets geplant

Bei einer Unterkunft soll es nicht bleiben. Vorigen August kauften Waltraud und Werner Hauser einen weiteren historischen Keller in Poysdorf. Er liegt rund 150 Meter vom bestehenden Chalet entfernt.

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Bis 2029 sollen dort fünf zusätzliche Chalets entstehen. Jedes davon soll nach Angaben der Betreiber eine eigene Gestaltung und Geschichte bekommen.