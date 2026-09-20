i Die Betreiber Sandra und Klaus Puhony freuen sich, wenn Besucher beim Feelgood Center in Langenzersdorf vorbeischauen. Feelgood Center Langenzersdorf, markushuber.net Promi-Besuch zum Start Toni Polster besucht Feelgood-Center in Langenzersdorf Das neue Feelgood Center bei Langenzersdorf lädt am 25. und 26. September zum Tag der offenen Tür. Auch Toni Polster schaut vorbei. Von Victoria Carina Frühwirth 20.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 25. und 26. September öffnet das neue Feelgood Center Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) seine Türen. Jeweils von 10 bis 19 Uhr können Besucher das Trainingskonzept kennenlernen und die Geräte selbst testen.

Fußball-Legende schaut auch hin

Für zusätzlichen Wirbel sorgt am Freitag, dem 25. September, ein prominenter Gast: Österreichs Fußball-Legende Toni Polster wird am Vormittag im neuen Center vorbeischauen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Konzept stammt aus Norwegen und richtet sich vor allem an Menschen, die ihre Beweglichkeit, Kraft und Mobilität erhalten oder wieder verbessern wollen. Klassisches Fitnessstudio-Feeling mit schweren Hanteln und schweißtreibendem Training soll es bewusst nicht geben.

Zwölf Geräte bewegen ganzen Körper

Trainiert wird auf einem Zirkel mit zwölf motorbetriebenen Geräten. Diese unterstützen die Bewegungsabläufe und sollen so ein besonders gelenkschonendes Training ermöglichen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Eine Einheit dauert rund 40 Minuten. Dabei wird der ganze Körper bewegt, gedehnt und gekräftigt. Sportliche Vorkenntnisse sind laut Betreiber nicht nötig, trainiert werden kann auch in bequemer Freizeitkleidung.

Einladung zum Tag der offenen Tür

Das Center befindet sich im Einkaufs- und Ärztezentrum Center 21 in der Prager Straße 286 in Wien-Floridsdorf, unmittelbar an der Grenze zu Langenzersdorf. Es ist bereits der zweite Feelgood-Standort in Wien.

Die Bilder des Tages i ?

Beim Tag der offenen Tür am 25. und 26. September können Interessierte die Geräte kostenlos ausprobieren, sich über das Angebot informieren und einen Termin für ein kostenloses Probetraining vereinbaren.

Wer am Freitag vorbeischaut, kann mit etwas Glück nicht nur die Geräte testen, sondern auch Österreichs Rekord-Teamtorschützen Toni Polster treffen.