Toni Polster besucht Feelgood-Center in Langenzersdorf

Am 25. und 26. September öffnet das neue Feelgood Center Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) seine Türen. Jeweils von 10 bis 19 Uhr können Besucher das Trainingskonzept kennenlernen und die Geräte selbst testen.
Für zusätzlichen Wirbel sorgt am Freitag, dem 25. September, ein prominenter Gast: Österreichs Fußball-Legende Toni Polster wird am Vormittag im neuen Center vorbeischauen.
Das Konzept stammt aus Norwegen und richtet sich vor allem an Menschen, die ihre Beweglichkeit, Kraft und Mobilität erhalten oder wieder verbessern wollen. Klassisches Fitnessstudio-Feeling mit schweren Hanteln und schweißtreibendem Training soll es bewusst nicht geben.
Trainiert wird auf einem Zirkel mit zwölf motorbetriebenen Geräten. Diese unterstützen die Bewegungsabläufe und sollen so ein besonders gelenkschonendes Training ermöglichen.
Eine Einheit dauert rund 40 Minuten. Dabei wird der ganze Körper bewegt, gedehnt und gekräftigt. Sportliche Vorkenntnisse sind laut Betreiber nicht nötig, trainiert werden kann auch in bequemer Freizeitkleidung.
Das Center befindet sich im Einkaufs- und Ärztezentrum Center 21 in der Prager Straße 286 in Wien-Floridsdorf, unmittelbar an der Grenze zu Langenzersdorf. Es ist bereits der zweite Feelgood-Standort in Wien.
Beim Tag der offenen Tür am 25. und 26. September können Interessierte die Geräte kostenlos ausprobieren, sich über das Angebot informieren und einen Termin für ein kostenloses Probetraining vereinbaren.
Wer am Freitag vorbeischaut, kann mit etwas Glück nicht nur die Geräte testen, sondern auch Österreichs Rekord-Teamtorschützen Toni Polster treffen.