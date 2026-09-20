i v.l.n.r.: Peter Mistlbacher, Peter Maurer und Stadtrat Philipp Gruber Stadt Wiener Neustadt/Weller Rock-Kunst aus Neustadt Friseur baut Pink-Floyd-Köpfe aus Lokfabrik-Metall Friseurmeister Peter Maurer schuf zwei Pink-Floyd-Köpfe aus historischem Metall. 2027 werden sie in Carnuntum für den guten Zweck versteigert. Von Victoria Carina Frühwirth 20.09.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Kunstwerke haben eine lange Reise hinter sich: Der Wiener Neustädter Friseurmeister Peter Maurer hat aus alten Metallteilen der ehemaligen Lokomotivfabrik zwei riesige "Pink-Floyd-Köpfe" geschaffen. Vorbild ist das legendäre Cover des Albums "The Division Bell".

Metall von alter Lokomotivfabrik

Das Material dafür ist für Maurer etwas ganz Besonderes. Es stammt aus der ehemaligen Wiener Neustädter Lokomotivfabrik, in der einst auch sein Großvater gearbeitet hatte. Damit steckt in den Skulpturen nicht nur jede Menge Handarbeit, sondern auch ein Stück Familien- und Stadtgeschichte.

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Maurer ist in Wiener Neustadt längst für seine außergewöhnlichen Metallarbeiten bekannt. Vor seinem und einem weiteren Friseursalon sorgten bereits überdimensionale Scheren aus Metall für Aufsehen. Während der Corona-Pandemie entdeckte der Innenstadt-Unternehmer schließlich den Plasmaschneider für sich und begann, immer aufwendigere Kunstwerke anzufertigen.

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Übergabe bei Stadtfest

Beim bunten Stadtfest in der ersten Septemberwoche übergab Maurer die beiden Köpfe an Peter Mistlbacher, den gebürtigen Wiener Neustädter und Veranstalter von "Carnuntum rockt". Dort sollen die Skulpturen im August 2027 einen prominenten Platz bekommen.

Auch Bildungs- und Finanzstadtrat Philipp Gruber zeigte sich von den Werken begeistert. "Es erfüllt uns mit großem Stolz, wenn ein so erfahrener und etablierter Unternehmer unserer Innenstadt seine Kreativität und sein handwerkliches Geschick über die Stadtgrenzen hinaus trägt", erklärte er. Besonders freue ihn, dass das Projekt anschließend auch einem guten Zweck zugutekommt.

Kunst wird versteigert

"Carnuntum rockt" findet von 26. bis 29. August 2027 im antiken Amphitheater von Petronell-Carnuntum statt. Im Mittelpunkt steht die Musik von Pink Floyd und David Gilmour, gespielt von der Tribute-Band "echoes".

Die Bilder des Tages i ?

Nach dem großen Auftritt in Carnuntum kommen die beiden Metallköpfe unter den Hammer. Der Erlös der Versteigerung soll einem guten Zweck zugutekommen.