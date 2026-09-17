i In der Nacht auf Donnerstag, 17. September 2026, wurde die im Bau befindliche Brücke in Peisching mutwillig beschädigt. Stadt Neunkirchen 10.000 Euro Schaden Unbekannte Täter betraten frisch betonierte Brücke In der Nacht auf Donnerstag wurde eine frisch betonierte Brücke in Neunkirchen von 2 Personen mutwillig betreten, die Fertigstellung verzögert sich. Von Erich Wessely 17.09.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht von Mittwoch, 16. September, auf Donnerstag, 17. September, wurde die frisch betonierte Brücke über den Kehrbach in Peisching bei Neunkirchen von zwei Personen betreten. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Baustelle am Furtweg ordnungsgemäß mit Baustellengittern abgesperrt", teilte die Stadtgemeinde Neunkirchen in einer Aussendung mit.

Durch das unbefugte Betreten wurde die frisch hergestellte Deckschicht der Brücke vollständig beschädigt und macht Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Der entstandene Schaden verursacht voraussichtlich zusätzliche Kosten von rund 5.000 bis 10.000 Euro und eine Bauzeitverzögerung um etwa eine Woche.

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Beschädigte Deckschicht

Seitens der ausführenden Firma Klöcher Bau werden derzeit die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ausgearbeitet, um die beschädigte Deckschicht fachgerecht wiederherzustellen und die Beschädigungen so rasch wie möglich zu beheben.

Frisch betonierte Brücke beschädigt – Fertigstellung verzögert sich i ?

Aufgrund der entstandenen Sachbeschädigung werden derzeit auch rechtliche Schritte geprüft.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können, bitte an die Stadtpolizei Neunkirchen unter 02635/62000 melden.

"Ich bin wirklich verärgert"

Bürgermeister Peter Teix (VP) zeigt sich enttäuscht: "Ich bin wirklich verärgert über diesen Vandalismus und wir werden alles versuchen die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen!"