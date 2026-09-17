i Andrea Schmidt, Projektleiterin und Senior Expert am LBG OIS Center Julia Dragosits, LBG OIS Center Neue Wege gegen Rückzug Waldviertel startet Kurse gegen Demenz-Isolation Im Waldviertel sollen kostenlose Kreativ-Workshops Menschen mit und ohne Demenz zusammenbringen und damit soziale Isolation verhindern. Von Victoria Carina Frühwirth 17.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 21. September ist Welt-Alzheimertag. Rund 170.000 Menschen in Österreich leben Schätzungen zufolge mit einer Demenzerkrankung. Viele Betroffene und ihre Familien kämpfen dabei nicht nur mit gesundheitlichen Folgen, sondern auch mit Unsicherheit, Berührungsängsten und sozialem Rückzug.

Zeichnen, Musik und Tanz im Waldviertel

Genau hier setzt nun ein Projekt in Niederösterreich an. Im Waldviertel bringt "Ankerpunkte" Menschen mit und ohne Demenz bei gemeinsamen Kreativ-Angeboten zusammen. Am 15. September startete die zweite Workshop-Serie.

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Das Angebot reicht von Zeichnen und Gestalten über gemeinsames Musizieren und Singen bis hin zu Bewegung und Tanz. Mitmachen können Menschen mit Demenz ebenso wie Angehörige und andere Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse braucht es keine. Veranstaltungen gibt es unter anderem im Pfarrhaus Sallingberg, im Gasthaus Hörndl in Neupölla sowie im Sportrestaurant Hinger in Waldenstein.

Das Angebot reicht von Zeichnen und Gestalten über gemeinsames Musizieren und Singen bis hin zu Bewegung und Tanz. LBG OIS Center

"Menschen mit Demenz sind nicht nur Patienten oder Pflegebedürftige. Sie haben Interessen, Bedürfnisse und den Wunsch nach Austausch und gesellschaftlicher Teilhabe", erklärt Projektleiterin Andrea Schmidt. Mit den gemeinsamen Aktivitäten sollen Begegnungen ermöglicht und Berührungsängste abgebaut werden.

Gerade am Land droht Isolation

Besonders im ländlichen Raum kann gesellschaftliche Teilhabe schwierig werden. Lange Wege, eingeschränkte öffentliche Verkehrsverbindungen und wenige speziell geeignete Angebote können für Betroffene rasch zum Hindernis werden.

Gleichzeitig sieht das Projekt gerade in Gemeinden, Vereinen und Nachbarschaften eine große Chance. Bestehende Netzwerke sollen genutzt werden, um Menschen mit Demenz stärker in das gesellschaftliche Leben einzubinden.

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Entwickelt wurden die "Ankerpunkte" gemeinsam mit Forschern, Demenzexperten, Künstlern, Community Nurses, Angehörigen und Betroffenen. Eine erste Workshop-Serie fand bereits im Juni statt.

Erfahrungen sollen anderen Gemeinden helfen

Begleitet wird das Projekt auch wissenschaftlich. Untersucht wird, wie Menschen mit und ohne Demenz die gemeinsamen Aktivitäten erleben und welche Angebote besonders gut funktionieren.

Die Bilder des Tages i ?

Aus den Erfahrungen im Waldviertel soll später ein praxisnahes Handbuch entstehen. Damit könnten auch andere Gemeinden Ideen und erprobte Konzepte übernehmen.