i Der Eislaufplatz in Mödling privat Knalleffekt in Mödling Eislaufplatz sperrt kommenden Winter wieder auf Paukenschlag um den beliebten Eislaufplatz im Mödlinger Stadtbad: "Als Übergangslösung" soll es auch diesen Winter einen Betrieb geben. Von Erich Wessely 17.09.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt hielt sich das Gerücht hartnäckig, dass der Eislaufplatz im Stadtbad Mödling nun doch wieder aufsperren soll. Der Druck aus der Bevölkerung war groß, alleine die Bürgerinitiative "Eis in der Stadt Mödling" sammelte für den Erhalt des Platzes knapp 8.000 Unterschriften.

Auf "Heute"-Anfrage bestätigt die Stadtgemeinde Mödling: "Als Übergangslösung haben wir uns dazu entschlossen, den Eislaufbetrieb im kommenden Winter mit adaptierten Öffnungszeiten wieder zu ermöglichen", so Markus Gilly, SP-Stadtrat für städtische Betriebe und Infrastruktur.

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Kostspielige Reparaturen nicht mehr möglich

Aber: Kostspielige Reparaturen an der bestehenden Anlage können nicht mehr durchgeführt werden. Sollte es zu einem größeren technischen Defekt kommen, müsste der Eislaufbetrieb eingestellt werden. Parallel laufen die Gespräche gemeinsam mit einem potenziellen Investor und den Eigentümern von infrage kommenden Grundstücken für den Bau einer Eishalle.

Katrin Pürer von der Initiative zeigt sich in einem ersten Statement erfreut: "Dass die Gemeinde Mödling nun offenbar einen Rückzieher macht, zeigt, dass sich Bürger:innen-Engagement und Hartnäckigkeit lohnen."

"Die Stadtgemeinde Mödling hat stets versucht, einen verantwortungsvollen Ausgleich zwischen den Wünschen der Mödlingerinnen und Mödlinger und den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde zu schaffen. Dass es Initiativen für den Erhalt des Eislaufplatzes aus der Bevölkerung gibt und wir mit diesen auch im Austausch standen, erachten wir grundsätzlich als positiv. Unsere Entscheidungen müssen wir jedoch immer auf Grundlage der finanziellen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen treffen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme seitens der Stadt.

"Deutlich konkretere Formen"

Und weiter: "Wie bereits mehrfach berichtet, kann sich die Stadtgemeinde eine umfassende Sanierung des bestehenden Eislaufplatzes samt der dazugehörigen, in die Jahre gekommenen Technik nicht leisten. Hinzu kommt der enorme Energieverbrauch der bestehenden Anlage. Auch ist auf Grund des Klimawandels kein wirtschaftlich sinnvoller Betrieb auf Dauer zu gewährleisten. Gespräche über die Errichtung einer Eishalle hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Seit dem Frühjahr 2026 haben diese jedoch deutlich konkretere Formen angenommen. Als Stadtgemeinde haben wir uns daher dazu entschlossen, diesen Prozess gemeinsam mit dem potenziellen Investor und den Eigentümern der dafür infrage kommenden Grundstücke intensiv weiterzuverfolgen. Diese Gespräche sind derzeit noch im Gange."

Aus dem Umfeld des Stadtbads hört man, dass der Eislaufplatz von Mitte Dezember bis zum Ende der Semesterferien aufsperren soll.

Die Bilder des Tages i ?

"Der Eislaufplatz im Stadtbad sollte nach dem Willen der Stadtregierung endgültig Geschichte sein. Nach massivem Protest aus der Bevölkerung ist nun scheinbar plötzlich doch wieder ein Betrieb möglich. Dieser Erfolg gehört vor allem den fast 8.000 Mödlinger:innen, die ihre Stimme erhoben und die Petition unterschrieben haben. Sie haben gezeigt: Wenn viele Menschen gemeinsam für ihre Stadt eintreten, kann man etwas bewegen. Wir freuen uns für alle Mödlinger:innen, die weiterhin mitten in ihrer Stadt aufs Eis gehen können", so Pürer von der Bürger-Initiative "Eis in der Stadt Mödling" zu den neuesten Entwicklungen.

Für die Initiative ist aber klar: Die hinter vorgehaltener Hand bereits kommunizierte Fortführung des Eislaufplatzes dürfe nicht zu einer neuerlichen Hängepartie werden. "Wir wollen nicht, dass das Thema in einem Jahr wieder von vorne beginnt. Die Verlängerung um eine Saison darf nicht das Ende der Diskussion sein, sondern muss der Beginn einer nachhaltigen Lösung sein. Offenbar wird das Projekt Eishalle in Mödling immer konkreter. Wir verlangen, dass die Verantwortlichen nun die Zeit nutzen, um gemeinsam mit potentiellen Investoren, der Mödlinger Bevölkerung und den Vereinen ein tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickelt", so Pürer.