Schüsse in Bad Vöslau – ein Toter, Frau schwer verletzt

Großeinsatz am Mittwoch, 16. September, in Bad Vöslau im südlichen NÖ: Die Polizei wurde wegen einer gefährlichen Drohung zum Tatort alarmiert.
Laut ersten Informationen sollen ein Mann und eine Frau, möglicherweise seine Freundin, in Streit geraten sein. Dabei soll die Frau bedroht und verletzt worden sein.
Video: Großer Polizeieinsatz nach Messer-Attacke in Bad Vöslau
Mit einem Messer soll der Mann laut "Heute"-Infos mehrmals auf die Frau eingestochen haben. Die Frau wurde schwer verletzt.
Ein großes Aufgebot an Polizisten raste zum Einsatzort. Im Zuge der Amtshandlung "kam es zur Abgabe von Schüssen durch die Polizei", bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf "Heute"-Anfrage.
Der verdächtige Mann wurde getroffen, über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Nun ist klar: Der Verdächtige starb nach der Schussabgabe.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.