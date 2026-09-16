i Großeinsatz in Bad Vöslau Thomas Lenger Großeinsatz in NÖ Schüsse in Bad Vöslau – ein Toter, Frau schwer verletzt Gefährliche Szenen spielten sich am Mittwoch in Bad Vöslau ab: Laut "Heute"-Infos starb ein Verdächtiger nach einer Schussabgabe der Polizei. Von Erich Wessely 16.09.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz am Mittwoch, 16. September, in Bad Vöslau im südlichen NÖ: Die Polizei wurde wegen einer gefährlichen Drohung zum Tatort alarmiert.

Laut ersten Informationen sollen ein Mann und eine Frau, möglicherweise seine Freundin, in Streit geraten sein. Dabei soll die Frau bedroht und verletzt worden sein.

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Video: Großer Polizeieinsatz nach Messer-Attacke in Bad Vöslau

Mit einem Messer soll der Mann laut "Heute"-Infos mehrmals auf die Frau eingestochen haben. Die Frau wurde schwer verletzt.

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Ein großes Aufgebot an Polizisten raste zum Einsatzort. Im Zuge der Amtshandlung "kam es zur Abgabe von Schüssen durch die Polizei", bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf "Heute"-Anfrage.

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Der verdächtige Mann wurde getroffen, über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Nun ist klar: Der Verdächtige starb nach der Schussabgabe.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.