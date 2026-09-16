i Während des Rettungseinsatzes sperrten die Feuerwehren den Unfallbereich großräumig ab und stellten den Brandschutz sicher. Christian Loibenböck Mann hat keine Chance Pkw-Lenker mit Überholmanöver – Biker stirbt bei Crash Ein 66-jähriger Motorradfahrer verstarb am Dienstag nach einer Kollision auf der B34 im Bezirk Krems. Retter kämpften 40 Minuten um sein Leben. Von Victoria Carina Frühwirth 16.09.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Schönberg im Bezirk Krems ereignet. Ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl war gegen 10.35 Uhr mit seinem Motorrad auf der B34 zwischen Stiefern und Altenhof in Richtung Gars am Kamp unterwegs.

Nach Streifkollision schwerste Verletzungen

Zur selben Zeit kam ihm ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Krems entgegen. Der Pkw-Lenker führte gerade ein Überholmanöver durch. Dabei dürfte er das entgegenkommende Motorrad übersehen haben.

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Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Krems i ?

Es kam zu einer Streifkollision. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 66-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er erlitt schwerste Verletzungen.

Erfolglose Reanimation

Gegen 10.45 Uhr wurden die Feuerwehren Plank am Kamp und Schönberg am Kamp zu dem Unfall alarmiert. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war der Rettungsdienst bereits vor Ort und versorgte den Motorradfahrer.

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Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Reanimation. Auch der Notarzthubschrauber Christophorus 2 stand im Einsatz. Rund 40 Minuten kämpften die Retter um das Leben des 66-Jährigen. Doch jede Hilfe kam zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Unfallbereich abgesperrt

Während des Rettungseinsatzes sperrten die Feuerwehren den Unfallbereich großräumig ab und stellten den Brandschutz sicher.

Die Bilder des Tages i ?

Nach Abschluss der medizinischen und polizeilichen Maßnahmen bargen die Einsatzkräfte das Motorrad, entfernten Fahrzeugteile und beseitigten Verunreinigungen von der Fahrbahn.