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In Gerasdorf geht der Clown um.
In Gerasdorf geht der Clown um.
Fasching Aktiv
Auch in Floridsdorf

Närrischer Clown sorgt in Gerasdorf für mächtig Wirbel

Ein bunt verkleideter Faschingsclown sorgte in Gerasdorf bei Wien für Aufsehen. Hinter seinem ungewöhnlichen Auftritt steckt eine närrische Mission.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
16.09.2026, 07:45
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Wer in den vergangenen Tagen in Gerasdorf bei Wien unterwegs war, traute womöglich seinen Augen nicht. Mitten auf der Straße tauchte plötzlich ein bunt gekleideter Faschingsclown auf und sorgte bei Passanten für neugierige Blicke.

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Selfies mit dem lustigen Clown

Der Narr im Gaukler-Kostüm blödelte mit den Menschen, posierte für Selfies und verbreitete sichtlich gute Laune. Einige staunten über den ungewöhnlichen Anblick, andere nutzten gleich die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto.

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Auch über die Stadtgrenze hinaus war der Clown unterwegs. In der angrenzenden Wiener Leopoldau wurde der bunte Besucher ebenfalls gesichtet.

Gute Faschingsstimmung verbreiten

Doch hinter dem närrischen Spaziergang steckt nicht nur ein spontaner Spaß. Der Clown gehört zur Faschingsgilde "Fasching Aktiv", die bereits jetzt Stimmung für die kommende Faschingssaison machen will.

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"Wir wollen damit aufzeigen, wie bunt und fröhlich der Fasching ist", erklärt Vereinspräsident Alexius Vogel. Gleichzeitig lädt die Gilde zu ihren Faschingssitzungen ein. Am 9. Jänner 2027 wird in Gerasdorf gefeiert, am 23. Jänner folgt eine weitere Veranstaltung in Floridsdorf.

Jährliche Spaßereien

Die Faschingsgilde "Fasching Aktiv" gibt es seit 2016. Der Verein besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern und präsentiert jedes Jahr ein Programm mit Sketchen, Tanz, Gesang und Büttenreden.

VF,Akt. 16.09.2026, 10:00, 16.09.2026, 07:45
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