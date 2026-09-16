Närrischer Clown sorgt in Gerasdorf für mächtig Wirbel

Wer in den vergangenen Tagen in Gerasdorf bei Wien unterwegs war, traute womöglich seinen Augen nicht. Mitten auf der Straße tauchte plötzlich ein bunt gekleideter Faschingsclown auf und sorgte bei Passanten für neugierige Blicke.
Der Narr im Gaukler-Kostüm blödelte mit den Menschen, posierte für Selfies und verbreitete sichtlich gute Laune. Einige staunten über den ungewöhnlichen Anblick, andere nutzten gleich die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto.
Auch über die Stadtgrenze hinaus war der Clown unterwegs. In der angrenzenden Wiener Leopoldau wurde der bunte Besucher ebenfalls gesichtet.
Doch hinter dem närrischen Spaziergang steckt nicht nur ein spontaner Spaß. Der Clown gehört zur Faschingsgilde "Fasching Aktiv", die bereits jetzt Stimmung für die kommende Faschingssaison machen will.
"Wir wollen damit aufzeigen, wie bunt und fröhlich der Fasching ist", erklärt Vereinspräsident Alexius Vogel. Gleichzeitig lädt die Gilde zu ihren Faschingssitzungen ein. Am 9. Jänner 2027 wird in Gerasdorf gefeiert, am 23. Jänner folgt eine weitere Veranstaltung in Floridsdorf.
Die Faschingsgilde "Fasching Aktiv" gibt es seit 2016. Der Verein besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern und präsentiert jedes Jahr ein Programm mit Sketchen, Tanz, Gesang und Büttenreden.