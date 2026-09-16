i Gemeinsam mit STAUD'S Wien war die Caritas der Diözese St. Pölten erneut Charity-Partner des Wachaumarathons. Presse & Foto Franz Gleiß Laufen für den guten Zweck Wachaumarathon bringt 6.860 Euro für Sozialmarkt Beim Wachaumarathon liefen Tausende für den guten Zweck. Für den Caritas-Sozialmarkt in Krems kamen 6.860 Euro zusammen. Von Victoria Carina Frühwirth 16.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Wachaumarathon ging es heuer nicht nur um Bestzeiten. Gemeinsam mit STAUD'S Wien war die Caritas der Diözese St. Pölten erneut Charity-Partner der Veranstaltung. Am Ende konnten sich die Verantwortlichen über 6.860 Euro an Geld- und Sachspenden für den Sozialmarkt soma Krems freuen.

Zeichen der Solidarität

Kurz vor dem Ziel in Krems wartete am Sonntag, dem 13. September, auf die Läufer ein ganz besonderer Streckenabschnitt. Beim von STAUD'S Wien ermöglichten Caritas-Charity-Point führte der Weg über eine Spendenmatte. Mit jedem Überqueren wurde ein Beitrag für Menschen in der Region geleistet, die von Armut betroffen sind.

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"Der Wachaumarathon zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie einfach sich Sport, Gemeinschaft und soziales Engagement verbinden lassen", freut sich Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl. Tausende Menschen hätten gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt.

"6.860 Euro sind großartige Unterstützung"

"Dass dabei 6.860 Euro an Geld- und Sachspenden für unseren Sozialmarkt in Krems zusammengekommen sind, ist eine großartige Unterstützung", so Riedl.

Wachaumarathon 2026 i ?

Auch abseits der Laufstrecke war die Caritas vertreten. Bei der Marathon-EXPO konnten Besucher Palatschinken genießen. Diese wurden von der Café Konditorei Hagmann Krems gesponsert und mit Marmeladen von STAUD'S Wien serviert.

Auch nicht mehr benötigte Laufkleidung bekam eine zweite Chance. Bereits bei den Starts wurden Kleidungsstücke gesammelt und danach an die Second-Hand-Shops der Caritas weitergegeben.

Hilfe für Menschen mit wenig Geld

Die Einnahmen kommen dem soma Krems zugute. Dort können Menschen mit geringem Einkommen Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu stark vergünstigten Preisen kaufen. Angesichts der hohen Lebenshaltungskosten ist das Angebot für viele Menschen in der Region eine wichtige Hilfe.

Die Bilder des Tages i ?

STAUD'S-Geschäftsführer Stefan Schauer freut sich besonders über die Spendensumme. Bereits zum fünften Mal habe man den Teilnehmern den Tag versüßen dürfen – unter anderem mit Wachauer Marille in den Startersackerln und einem Auftritt von "Oma Staud" bei der EXPO.