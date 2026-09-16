Flugschülerin (24) stürzt mit Paragleiter ab

Dramatischer Flugunfall in Kettenreith im Bezirk Melk: Eine 24-jährige Flugschülerin aus dem Bezirk Melk war am Dienstagnachmittag, 15. September, gegen 17 Uhr mit einem Paragleiter unterwegs, als sie plötzlich aus einer Höhe von rund fünf bis sieben Metern abstürzte. Sie zog sich dabei Rückenverletzungen zu, heißt es von der Polizei.
Nach ersten Erkenntnissen dürfte die junge Frau zunächst versucht haben, ihre Fluglage zu korrigieren. Dabei kam es vermutlich zu einer Übersteuerung, woraufhin die 24-Jährige zu Boden stürzte.
Während des Fluges stand die Schülerin über Funk mit ihrem 61-jährigen Fluglehrer in Verbindung. Dieser reagierte sofort und setzte nach dem Absturz die Rettungskette in Gang.
Die 24-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungshubschrauber Christophorus 15 brachte sie zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Amstetten.