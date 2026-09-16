Auto kracht in Lkw – Mann muss reanimiert werden

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 15. September, im Bezirk Wiener Neustadt: Gegen 16.40 Uhr war ein 45-jähriger Serbe mit einem Sattelzug auf der B21 im Ortsgebiet von Gutenstein in Richtung Rohr im Gebirge unterwegs.
Zur selben Zeit kam ihm ein Auto entgegen, das von einem 47-jährigen Polen gelenkt wurde. Im Wagen saßen noch ein gleichaltriger Beifahrer sowie ein weiterer polnischer Staatsbürger auf der Rückbank. Letzterer dürfte laut Polizei nicht angeschnallt gewesen sein.
Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw unmittelbar vor dem entgegenkommenden Lkw auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw-Lenker versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern.
Der 45-Jährige blieb unverletzt. Für die Insassen des Pkw hatte der Crash hingegen dramatische Folgen: Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Dafür wurden laut Polizei auch beide linken Türen sowie das Dach des Autos entfernt.
Besonders dramatisch war die Lage für den Mann auf der Rückbank. Er musste vom Notarztteam noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 33 in das Uniklinikum St. Pölten geflogen.
Der 47-jährige Lenker wurde mit der Rettung in das Uniklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.
Der Einsatz war aufwendig: Zwei Notarzthubschrauber, zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes sowie die Feuerwehren Gutenstein, Pernitz und Rohr im Gebirge standen vor Ort. Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz.
Die B21 musste zwischen 16.40 und 18.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden, berichtet die Polizei. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.