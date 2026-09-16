i Großer Polizeieinsatz in Bad Vöslau am Mittwoch, 16. September, 2026. Thomas Lenger Polizei-Großeinsatz in NÖ Auf Frau eingestochen – Mann stirbt durch Polizeischuss In Bad Vöslau spielten sich in einem Mehrparteienhaus wilde Szenen ab: Ein Mann soll auf seine Frau eingestochen haben – die Polizei gab Schüsse ab. Von Erich Wessely 16.09.2026, 14:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutiger Polizeieinsatz in Bad Vöslau gegen 13.30 Uhr: Eine Frau wurde schwer verletzt. Nach Schüssen der Polizei starb der mutmaßliche Angreifer.

Am Mittwoch kam es in Bad Vöslau (Bezirk Baden) zu einem Großeinsatz der Polizei. Ausgangspunkt war laut ersten Informationen eine gefährliche Drohung.

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Streit zwischen Mann und Frau

Nach "Heute"-Infos soll es zuvor zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein. Bei der Frau soll es sich um seine Freundin gehandelt haben.

Schüsse in Bad Vöslau i ?

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Mann (39) die jüngere Frau bedroht und verletzt haben. Laut "Heute"-Infos soll er mit einem Messer mehrmals auf sie eingestochen haben.

Video: Großer Polizeieinsatz nach Messer-Attacke in Bad Vöslau

Die Frau (27) erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein großes Polizeiaufgebot wurde daraufhin zum Einsatzort beordert.

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Schussabgabe durch Beamte

Im Zuge der anschließenden Amtshandlung eskalierte die Situation. Es kam zur Abgabe eines oder mehrerer Schüsse durch die Polizei, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf "Heute"-Anfrage.

Die Bilder des Tages i ?

Der verdächtige Mann wurde von einem Schuss getroffen. Zunächst lagen keine näheren Informationen über seinen Gesundheitszustand vor.

Später wurde bekannt, dass der Mann nach der Schussabgabe starb. Die näheren Hintergründe des Vorfalls und der genaue Ablauf des Polizeieinsatzes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte ist noch im Laufen.