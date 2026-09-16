Auf Frau eingestochen – Mann stirbt durch Polizeischuss

Blutiger Polizeieinsatz in Bad Vöslau gegen 13.30 Uhr: Eine Frau wurde schwer verletzt. Nach Schüssen der Polizei starb der mutmaßliche Angreifer.
Am Mittwoch kam es in Bad Vöslau (Bezirk Baden) zu einem Großeinsatz der Polizei. Ausgangspunkt war laut ersten Informationen eine gefährliche Drohung.
Nach "Heute"-Infos soll es zuvor zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein. Bei der Frau soll es sich um seine Freundin gehandelt haben.
Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Mann (39) die jüngere Frau bedroht und verletzt haben. Laut "Heute"-Infos soll er mit einem Messer mehrmals auf sie eingestochen haben.
Video: Großer Polizeieinsatz nach Messer-Attacke in Bad Vöslau
Die Frau (27) erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein großes Polizeiaufgebot wurde daraufhin zum Einsatzort beordert.
Im Zuge der anschließenden Amtshandlung eskalierte die Situation. Es kam zur Abgabe eines oder mehrerer Schüsse durch die Polizei, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf "Heute"-Anfrage.
Der verdächtige Mann wurde von einem Schuss getroffen. Zunächst lagen keine näheren Informationen über seinen Gesundheitszustand vor.
Später wurde bekannt, dass der Mann nach der Schussabgabe starb. Die näheren Hintergründe des Vorfalls und der genaue Ablauf des Polizeieinsatzes sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte ist noch im Laufen.