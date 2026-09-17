i Der Einsatz der Polizei- und Rettungskräfte ist noch im Laufen. Thomas Lenger Bluttat: Jetzt spricht Nachbar "Immer wieder Streit" – Messer-Mann in NÖ erschossen Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Bad Vöslau schildern Anrainer, wie sie den heftigen Streit unmittelbar miterlebten. Von Victoria Carina Frühwirth 17.09.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem blutigen Polizeieinsatz in Bad Vöslau (Bezirk Baden) sitzt der Schock bei den Anrainern tief. Am Mittwoch, 16. September gegen 13.30 Uhr, war ein Streit zwischen einem 39-jährigen Mann und einer 27-jährigen Frau völlig eskaliert. Der Mann soll die Frau bedroht und mit einem Messer mehrmals auf sie eingestochen haben. Sie erlitt schwere Verletzungen – "Heute" berichtete.

Polizei erschoss Messer-Mann

Ein Nachbar bekam die Auseinandersetzung unmittelbar mit. Laut "Heute"-Infos erzählt er: "Immer wieder hat es Streit zwischen den beiden gegeben. Heute war es wieder so laut, dass ich die Polizei rufen wollte. Ich bin raus auf den Gang gegangen, da stand schon eine andere Nachbarin. Die hat schon mit der Polizei telefoniert."

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VIDEO: Polizei in Bad Vöslau im Einsatz

Der Streit soll auf dem Balkon in der Wohnung des Mannes (39) begonnen haben und bald eskaliert sein. Ein großes Polizeiaufgebot rückte daraufhin zum Mehrparteienhaus aus. Im Zuge der Amtshandlung eskalierte die Situation erneut. Die Polizei gab mehrere Schüsse ab, der 39-Jährige wurde getroffen. Wenig später stand fest: Der Mann starb nach der Schussabgabe eines Beamten.

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Nachbarn entsetzt über Bluttat

Wenige Stunden nach dem Einsatz ist die Bestürzung in der Umgebung groß. Eine Anrainerin sagt gegenüber "Heute": "Ich bin erstaunt und fassungslos, dass so schreckliche Dinge in meiner Nähe vor sich gehen. Eigentlich bin ich froh, dass der Angreifer nicht mehr frei in der Gegend herumläuft und keine anderen Menschen mehr verletzen kann."

Schüsse in Bad Vöslau i ?

Die schwer verletzte 27-Jährige wurde medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Laut "Heute"-Infos ist sie aber außer Lebensgefahr.

Wie genau es zu der Eskalation und schließlich zur Schussabgabe durch die Polizei kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.