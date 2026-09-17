i Die evakuierten Fahrgäste wurden anschließend zum nahegelegenen Bahnhof Purgstall gebracht. DOKU-NÖ Aus Gleisen gesprungen Zug in Niederösterreich entgleist – Fahrgäste evakuiert Auf der Erlaufbahn in Purgstall ist am Donnerstagmorgen ein Zug entgleist. Fahrgäste mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Von André Wilding 17.09.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreck-Moment für die Fahrgäste am Donnerstagmorgen in Niederösterreich: Auf der Erlaufbahn in Purgstall sprang eine Bahngarnitur aus den Gleisen. Warum es zu der Entgleisung kam, ist derzeit noch unklar.

Nach dem Alarm rückten die Feuerwehren Purgstall, Scheibbs, Wieselburg und Feichsen zum Einsatzort aus. Auch das Rote Kreuz Scheibbs wurde alarmiert.

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VIDEO: Zug sprang aus den Gleisen

Zug wurde evakuiert

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Bahngarnitur tatsächlich aus den Gleisen gesprungen war. Gemeinsam mit Mitarbeitern der ÖBB begannen Feuerwehr und Rettungsdienst mit der Evakuierung.

Erst war man davon ausgegangen, dass sich 50 Personen zu diesem Zeitpunkt im Zug befanden. Sie konnten aus der Garnitur gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Fahrgäste zum Bahnhof gebracht

Nach der Evakuierung wurden die Passagiere zum nahe gelegenen Bahnhof Purgstall gebracht.

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Wie es zu der Entgleisung kommen konnte, ist noch offen. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Laut den ÖBB sollen sich drei Personen in dem Regionalzug, der aus dem Gleis gesprungen war und 16 in dem, der nicht weiterfahren konnte, befunden haben. Erst war man von 50 betroffenen Passagieren ausgegangen.

Sperre bis morgen Mittag

"Um die Garnitur eingleisen zu können, wird ein 40 Tonnen-Kran benötigt. Dieser steht erst morgen vor Ort zur Verfügung, weshalb der Streckenabschnitt Wieselburg – Scheibbs wird zumindest bis morgen Mittag gesperrt bleibt. Der Schienenersatzverkehr zwischen Wieselburg und Scheibbs bleibt bestehen. Wenn der Zug von der Unfallstelle entfernt ist und freie Sicht auf den Unfallbereich gegeben ist, kann eine Einschätzung getroffen werden, welche Schäden an der Schieneninfrastruktur / Weiche entstanden sind bzw. wie schnell diese tatsächlich behoben werden können", teilten die ÖBB gegenüber "Heute" mit.