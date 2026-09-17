i Symbolbild eines Wasserhahns mit Trinkwasser Getty Images (Symbolbild) Schutzchlorierung läuft Trinkwasser in Hainburg muss abgekocht werden Bei den letzten Wasserproben wurden Bakterien im Trinkwasser nachgewiesen. Das ist der aktuelle Stand in Hainburg. Von Niederösterreich Heute 17.09.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stadtgemeinde Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha hat aktuell mit Problemen mit dem Trinkwasser zu kämpfen – "Heute" berichtete.

Seitens der Stadt wird laufend über den aktuellen Stand informiert. Auf der Homepage heißt es zur Lage: "Wir wurden von der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG verständigt, dass in den letzten untersuchten Wasserproben Coliforme und Enterokokken nachgewiesen wurden und das Wasser derzeit nicht den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserversorgung entspricht."

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An der Behebung des Problems werde mit "Hochdruck gearbeitet". Bis ein hygienisch einwandfreies Trinkwasseruntersuchungsgutachten vorliegt, sei zum vorbeugenden Gesundheitsschutz folgende Nutzungseinschränkung des Wassers zu beachten:

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"Das Wasser darf nur im ausreichend desinfizierten Zustand, z.B. erst nach 3-minütigem Abkochen bei Siedetemperatur (sprudelnd kochend), für Trink- und Hausbrauchzwecke verwendet werden."

Schutzchlorierung als Sofortmaßnahme

Als Sofortmaßnahme seitens der Stadtgemeinde wird eine Schutzchlorierung des Leitungsnetzes durchgeführt. Bei Rückfragen stehen die Stadt gerne zur Verfügung: +43 (0) 2165/62111 523.

Wenn das Wasser wieder einwandfrei ist, werde es wieder eine Benachrichtigung geben.

Zur Richtigstellung: Im Internet sorgte ein "Heute"-Artikel mit dem Titel "Hainburg hat wegen Bakterien kein Trinkwasser" für Irritierung. Dieser Artikel ist ursprünglich von 2015, wurde aber durch technische Relaunches mit einem Datum von September 2021 datiert – also ohne richtigen Zeitstempel importiert. Im Text selbst stand leider keine Datumsangabe, somit konnten einige User den Artikel als aus 2021 interpretiert haben. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wurde daher dieser Artikel offline genommen. Wir bitten um Entschuldigung.