i Der C2 im Einsatz (Symbolfoto) Paul Plutsch Unfälle in Kleinzell 2 schwere Unfälle – beide Male Notarztheli im Einsatz Gleich zwei schwere Motorradunfälle ereigneten sich laut Exekutive am Sonntag auf der L133 in Kleinzell im Bezirk Lilienfeld. Von Erich Wessely 20.09.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich zwei schwere Motorradunfälle ereigneten sich laut Exekutive am Sonntag im Bezirk Lilienfeld: Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt fuhr am 20. September 2026, gegen 9:10 Uhr, mit einem Motorrad auf der L133 im Gemeindegebiet von Kleinzell in Fahrtrichtung Rainfeld. Er soll aufgrund eines Rehs eine Vollbremsung eingeleitet haben und infolgedessen am linken Fahrbahnrand zu Sturz gekommen sein. Der 49-Jährige schlitterte mit dem Motorrad in den angrenzenden Halbach.

Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

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Nur eineinhalb Stunden der nächste schwere Unfall in Kleinzell, wieder auf der L133: Ein 68-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten fuhr am 20. September 2026, gegen 10:40 Uhr, mit einem Motorrad auf der L133 im Gemeindegebiet von Kleinzell aus Richtung Rainfeld kommend in Fahrtrichtung Kleinzell.

Motorradfahrer kam auf Gegenfahrbahn

Im Bereich einer Rechtskurve soll der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 77-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen gelenkt wurde.

Der 68-Jährige erlitt Verletzungen schweren Grades. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum Krems geflogen.

Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin sowie ein hinter dem 68-Jährigen nachkommender Motorradfahrer, der nach einer Notbremsung aufgrund des Verkehrsunfalls mit seinem Motorrad stürzte, blieben unverletzt.