i Geschmückte Traktoren beim Weinlesefest Thomas Lenger Event in Tattendorf Bunt geschmückte Traktoren beim Weinlesefest Der traditionelle Festumzug der Burschenschaft "Eintracht" führte durch den Ort zum Raiffeisenplatz. Von Niederösterreich Heute 20.09.2026, 16:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ganz im Zeichen von Wein, Brauchtum und gelebter Dorfgemeinschaft stand Tattendorf am Sonntag. Die Burschenschaft "Eintracht" Tattendorf veranstaltete das traditionelle Weinlesefest mit einem großen Festumzug durch den Ort.

Im Mittelpunkt standen festlich geschmückte Traktoren mit liebevoll dekorierten Anhängern. Die Teilnehmer hatten ihre Fahrzeuge mit viel Kreativität und zahlreichen Details gestaltet. Der farbenfrohe Umzug bot dabei viele sehenswerte Motive und erinnerte an die lange Weinbautradition der Gemeinde.

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Geschmückte Traktoren beim Weinlesefest i ?

Geschmückte Fahrzeuge gesegnet

Nach dem Umzug versammelten sich die Teilnehmer und Besucher auf dem Raiffeisenplatz, wo das Weinlesefest fortgesetzt wurde. Dort wurden die geschmückten Fahrzeuge gesegnet. Für die passende musikalische Begleitung des traditionellen Festes war ebenfalls gesorgt.