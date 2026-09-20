i Der schwerste Kürbis des Riesenkürbiswiegens auf Schloss Hof wog schwere 616,8 Kilogramm. Friedrich Melka, Vizepräsident der Austrian Giant Pumpkin Growers, beeindruckte mit einem imposanten Exemplar der Sorte Atlantic Giant. SKB / www.stefanjoham.com Riesenkürbiswiegen in NÖ Sieger verrät Geheimnis von 616-Kilogramm-Kürbis Auf Schloss Hof ging das Riesenkürbiswiegen über die Bühne. Ein Exemplar mit über 600 Kilo beeindruckte. Von Niederösterreich Heute 20.09.2026, 15:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der schwerste Kürbis des Riesenkürbiswiegens auf Schloss Hof wog schwere 616,8 Kilogramm. Friedrich Melka, Vizepräsident der Austrian Giant Pumpkin Growers, beeindruckte mit einem imposanten Exemplar der Sorte Atlantic Giant.

Wolfgang Nittnaus, amtierender Staatsmeister, sicherte sich den zweiten Platz. Auch das Gärtnerteam von Gastgeber Schloss Hof nahm an dem Wettbewerb teil. Der größte Kürbis aus den Gärten der größten Barockanlage Europas brachte immerhin über 75 Kilogramm auf die Waage.

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Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verfolgten am Samstag das Wiegen der Riesenkürbisse. Die Veranstaltung brachte Züchterinnen und Züchter aus Österreich mit ihren besonders groß gewachsenen Kürbissen zusammen. Für die Bewertung war das Gewicht der eingereichten Exemplare ausschlaggebend.

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"Viele Monate Arbeit"

"Hinter einem Kürbis dieser Größe stehen viele Monate Arbeit, Erfahrung und konsequente Pflege. Neben hochwertigem Saatgut ist die Vorbereitung des Bodens besonders wichtig", erklärt Friedrich Melka.

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Neben den Kürbissen wurden auch außergewöhnliche Exemplare der folgenden Gemüsesorten gewogen und abgemessen: Zwiebel, Paradeiser, Gurke und Lauch. Die schwerste Wassermelone wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern verspeist.

Herbstliches Kürbisprogramm

Das Riesenkürbiswiegen war Teil des herbstlichen Kürbisprogramms auf Schloss Hof. Neben dem Wettbewerb standen verschiedene Kürbissorten, Kürbisskulpturen und weitere Programmpunkte rund um die Herbstfrucht auf dem Programm.

Tipp des Veranstalters: Bis 2.11. im Barockgarten beeindruckende Kürbisskulpturen, rund 400 Kürbissorten und herbstliche Fotomotive entdecken. Dazu Kürbisspezialitäten, das Riesenkürbiswiegen (19.9.) und Österreichs größtes Kürbissuppenessen (10.–11.10.).