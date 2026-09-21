i Anna-Alm und Bergstation der Zipline Annaberg am herbstlichen Hennesteck, im Hintergrund der Ötscher Benjamin Koiser/Annaberger Lifte "Immer beliebter" Bergsommer in NÖ – um 31 Prozent mehr Gäste Die heurige "Sommersaison", die teilweise bereits im März begonnen hat und noch bis Anfang November fortgesetzt wird, ist die bisher erfolgreichste. Von Erich Wessely 21.09.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seitdem die Annaberger Lifte 2020 den Sommerbetrieb eingeführt haben, werden an allen fünf Standorten der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH – zusätzlich zum Schneesport in der Wintersaison – ganzjährig Bergbahnen und diverse Attraktionen angeboten: so auch bei der Erlebnisalm Mönichkirchen, den Hochkar Bergbahnen, den Ötscherliften Lackenhof und der Wexl Arena St. Corona am Wechsel.

Nach den Sommerferien steht nun fest: Die heurige Sommersaison, die teilweise bereits im März begonnen hat und noch bis Anfang November fortgesetzt wird, ist die bisher erfolgreichste.

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"Bergerlebnis wird bei uns in NÖ immer beliebter"

"Das Bergerlebnis wird bei uns in Niederösterreich immer beliebter. Allein während der Sommerferien wurden an den fünf ecoplus Alpin-Standorten 153.000 Gäste gezählt, eine Steigerung von 31 Prozent zum auch schon guten Vorjahr. Über die gesamte Saison gerechnet sind es heuer bereits mehr als 230.000 Besuche – und der Betrieb läuft noch bis Anfang November. Gerade der Herbst bietet oft wunderbare Bedingungen, um zum Beispiel in Annaberg das Wandern mit einem Zipline-Flug oder dem Besuch von Nikis Alm-Abenteuer am Hennesteck zu verbinden", sagt die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

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"Wetter ganz besonders gut mitgespielt"

"In den Sommerferien hat heuer das Wetter ganz besonders gut mitgespielt, daher auch die exorbitant hohe Steigerung der Gästezahlen im Juli und August. Wir erwarten aber auch über das gesamte Sommerhalbjahr betrachtet einen Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich. Uns kommt zugute, dass Gäste während der Hitzeperioden die relative Kühle in den Bergen schätzen. Besonders toll angekommen ist heuer der neue Teichlift bei den Wexl Trails in St. Corona am Wechsel. Dieser Schlepplift ist weltweit der erste reine Bikelift und kann ganzjährig betrieben werden. Bei der Zipline Annaberg sind es seit Saisonstart am 23. Mai bereits mehr als 10.000 Flüge, so viel wie noch nie!", ergänzt Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH.

Die Sommersaison wird größtenteils bis in die Herbstferien fortgesetzt:

Annaberger Lifte

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 31. Oktober täglicher Betrieb.

Erlebnisalm Mönichkirchen

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb.

Hochkar Bergbahnen

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 2. November täglicher Betrieb.

Ötscherlifte Lackenhof

Samstag, Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen bei Schönwetter geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 2. November täglicher Betrieb.

Wexl Arena St. Corona am Wechsel

Bis 27. September täglicher Betrieb. Vom 2. bis 18. Oktober jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet. Vom 23. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb. Zusätzlich vom 6. bis 8. November sowie vom 13. bis 15. November jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet.

(v.l.n.r.): ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Filzwieser

Hier noch weitere Bergbahnen (nicht Standorte der ecoplus Alpin GmbH) in Niederösterreich:

Gemeindealpe Mitterbach

Samstag und Sonntag geöffnet. Während der Herbstferien vom 24. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb.

Rax-Seilbahn

Bis 15. November täglicher Betrieb.

Sessellift Muckenkogel (Lilienfeld)

Bis 18. Oktober von Mittwoch bis Sonntag geöffnet (Montag und Dienstag Ruhetag, ausgenommen Feiertage). Vom 19. Oktober bis 2. November Samstag und Sonntag geöffnet (Montag bis Freitag Ruhetag, ausgenommen Feiertage).

Schneebergbahn

Bis 1. November täglicher Betrieb bis Bergbahnhof Hochschneeberg. Vom 5. November bis 15. November Donnerstag bis Sonntag Betrieb bis Station Baumgartner.

Schneeberg-Sesselbahn

Bis 18. Oktober jeweils Freitag bis Sonntag geöffnet. Vom 23. Oktober bis voraussichtlich 2. November täglicher Betrieb.

Semmering Hirschenkogel

Bis 21. Oktober jeweils Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Vom 22. Oktober bis 1. November täglicher Betrieb.