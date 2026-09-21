i Der Pkw wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. DOKU-NÖ Unfall in Ybbs Pick-up kracht in Zaun und landet auf Betonblöcken Ein Lenker kam Sonntagabend in Ybbs von der Straße ab, krachte in einen Zaun und blieb auf mehreren Betonblöcken stehen. Verletzt wurde niemand. Von André Wilding 21.09.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schlimmes Ende nahm eine Autofahrt am Sonntagabend in Ybbs. Ein Pick-up-Lenker verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der Wagen fuhr zunächst in einen angrenzenden Zaun. Danach kam das Fahrzeug auf mehreren Betonblöcken zum Stillstand.

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Feuerwehr musste Auto bergen

Die Freiwillige Feuerwehr Ybbs wurde von der Bereichsalarmzentrale zur Fahrzeugbergung alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war klar: Trotz des Unfallhergangs wurde niemand verletzt.

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Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Bergung des verunfallten Autos. Nach Abschluss des Einsatzes wurde der Wagen von der Feuerwehr auf einem Abstellplatz sicher abgestellt.