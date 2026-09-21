i Schwerer Unfall auf der A2 bei Grimmenstein Einsatzkodu / Patrick Lechner Schwerer Unfall Pkw krachte auf der A2 gegen Baum und überschlug sich Ein mit zwei Personen besetzter Pkw kam aus noch unbekannter Ursache kurz vor Grimmenstein von der Fahrbahn ab – der Wagen krachte gegen einen Baum. Von Niederösterreich Heute 21.09.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 14:45 Uhr wurde die Feuerwehr am Sonntag zu "einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung" auf die A2 Richtung alarmiert. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw war aus noch unbekannter Ursache kurz vor Grimmenstein von der Fahrbahn abgekommen und schlitterte eine Wiese in einen aufgelassenen Parkplatz entlang. Der Wagen krachte in Folge frontal gegen einen Baum und überschlug sich.

"Aufgrund der Meldestufe "T2" rückten umgehend das VRF, RLFA-3000, KDO sowie WLF mit 14 Mitgliedern aus", teilte die Feuerwehr mit.

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Schwerer Unfall auf der A2 bei Grimmenstein i ?

Zwei Verletzte

Und weiter: "Beim Eintreffen unserer ersten Kräfte befanden sich beide Insassen noch im Fahrzeug, konnten dieses aber glücklicherweise mit unserer Hilfe eigenständig verlassen. Beide erlitten augenscheinlich leichte Verletzungen und wurden an den Rettungsdienst übergeben."

Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Wrack von der Feuerwehr mittels Wechselladefahrzeugs geborgen sowie Fahrzeugteile eingesammelt und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.