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Schwerer Unfall auf der A2 bei Grimmenstein
Schwerer Unfall auf der A2 bei Grimmenstein
Einsatzkodu / Patrick Lechner
Schwerer Unfall

Pkw krachte auf der A2 gegen Baum und überschlug sich

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw kam aus noch unbekannter Ursache kurz vor Grimmenstein von der Fahrbahn ab – der Wagen krachte gegen einen Baum.
Niederösterreich Heute
Von Niederösterreich Heute
21.09.2026, 10:20
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Gegen 14:45 Uhr wurde die Feuerwehr am Sonntag zu "einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung" auf die A2 Richtung alarmiert. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw war aus noch unbekannter Ursache kurz vor Grimmenstein von der Fahrbahn abgekommen und schlitterte eine Wiese in einen aufgelassenen Parkplatz entlang. Der Wagen krachte in Folge frontal gegen einen Baum und überschlug sich.

Stundenlange Totalsperre von Autobahn nach Lkw-Unfall

"Aufgrund der Meldestufe "T2" rückten umgehend das VRF, RLFA-3000, KDO sowie WLF mit 14 Mitgliedern aus", teilte die Feuerwehr mit.

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Zwei Verletzte

Und weiter: "Beim Eintreffen unserer ersten Kräfte befanden sich beide Insassen noch im Fahrzeug, konnten dieses aber glücklicherweise mit unserer Hilfe eigenständig verlassen. Beide erlitten augenscheinlich leichte Verletzungen und wurden an den Rettungsdienst übergeben."

E-Scooter-Unfälle haben sich fast verdoppelt

Nach der polizeilichen Freigabe wurde das Wrack von der Feuerwehr mittels Wechselladefahrzeugs geborgen sowie Fahrzeugteile eingesammelt und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

red,21.09.2026, 10:20
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