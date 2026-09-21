19-Jähriger verweigert Amtsarzt nach Drogentest

Für einen jungen Autofahrer endete eine Polizeikontrolle am Sonntagvormittag ohne Führerschein. Polizisten hielten den 19-Jährigen gegen 10.30 Uhr in St. Pölten-Hart an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.
Dabei stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Der St. Pöltner erklärte sich mit einem freiwilligen Drogenschnelltest einverstanden. Das Ergebnis fiel positiv aus.
Anschließend sollte der 19-Jährige von einem Amtsarzt untersucht werden. Diese Untersuchung verweigerte er jedoch.
Die Polizisten nahmen ihm daraufhin den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird der Lenker bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.
Für den 19-Jährigen war die Weiterfahrt damit noch an Ort und Stelle beendet.