i Der freiwillig durchgeführte, vorläufige Drogentest war positiv. Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Symbolbild) Schnell-Drogentest positiv 19-Jähriger verweigert Amtsarzt nach Drogentest Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag in St. Pölten-Hart kontrolliert. Der Drogenschnelltest war positiv, den Amtsarzt verweigerte er. Von Victoria Carina Frühwirth 21.09.2026, 14:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen jungen Autofahrer endete eine Polizeikontrolle am Sonntagvormittag ohne Führerschein. Polizisten hielten den 19-Jährigen gegen 10.30 Uhr in St. Pölten-Hart an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Drogenschnelltest

Dabei stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Der St. Pöltner erklärte sich mit einem freiwilligen Drogenschnelltest einverstanden. Das Ergebnis fiel positiv aus.

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Anschließend sollte der 19-Jährige von einem Amtsarzt untersucht werden. Diese Untersuchung verweigerte er jedoch.

Führerschein abgenommen

Die Polizisten nahmen ihm daraufhin den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird der Lenker bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

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Für den 19-Jährigen war die Weiterfahrt damit noch an Ort und Stelle beendet.