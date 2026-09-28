StartseiteLifeWohnen
Kürbisse sind nicht nur an Halloween ein Highlight, sondern gehören zu den absoluten Klassikern der Herbstdeko.
Kürbisse sind nicht nur an Halloween ein Highlight, sondern gehören zu den absoluten Klassikern der Herbstdeko.
Pexels / Gundula Vogel
Deko-Ideen aus der Natur

So wird dein Balkon zum Herbst-Paradies

Kürbisse, Heidekraut und selbst gemachte Kränze – mit diesen Naturmaterialien und Basteltipps verwandelst du deinen Balkon in eine Herbst-Oase.
Heute Life
Von Heute Life
28.09.2026, 19:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber das bedeutet nicht, dass dein Balkon oder deine Terrasse trist aussehen müssen.

Mit den richtigen Pflanzen und etwas Kreativität lässt sich der Außenbereich in ein farbenfrohes Herbst-Paradies verwandeln.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ziergräser wie das japanische Blutgras oder Chinaschilf eignen sich besonders gut für die herbstliche Gestaltung. Diese Gräser blühen oft bis in den Herbst hinein und verfärben sich dabei in warmen Tönen.

Achtung! Diese Schnitthöhe macht deinen Rasen kaputt

Heidepflanzen wie Erika, Besenheide und Heidekraut bringen auch bei kühlen Temperaturen Farbe in den Garten.

Wer auf der Suche nach passender Dekoration ist, muss sich nur in der Natur umschauen, rät 24garten. Mit Materialien aus dem eigenen Garten lassen sich stimmungsvolle Deko-Ideen umsetzen.

10 Gemüsesorten, die du jetzt noch säen kannst

Drei Basteltipps für die perfekte Herbstdeko

Herbstkränze selbst gestalten: Bunte Kränze an der Haustür wirken einladend. Dafür einfach Blätter, Beerenzweige, Kastanien oder Eicheln auf einen Styropor- oder Metallreif anbringen.

Herbstdeko mit Baumrinde: Ob zum Verzieren eines Windlichts, als Dekoschale oder Tischkranz – Rinde aus dem Garten bringt herbstliche Stimmung auf Balkon und Terrasse.

Warum du Beerenschalen nicht mehr wegwerfen solltest

Kürbis schnitzen: Geschnitzte Kürbisse sind nicht nur an Halloween ein Highlight, sondern gehören zu den absoluten Klassikern der Herbstdeko.

Stimmungsvolles Licht am Abend

Die letzten Blumen aus dem Gartenbeet lassen sich als Trockenblumen mit in den Herbst und Winter nehmen.

Diese 4 Obstbäume solltest du jetzt dringend schneiden

Laternen und Windlichter vor dem Hauseingang sorgen zudem für gemütliche Atmosphäre, wenn die Tage kürzer werden.

red,28.09.2026, 19:22
Mehr zum Thema
HerbstGartenPflanzenDIY
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote