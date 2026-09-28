i Kürbisse sind nicht nur an Halloween ein Highlight, sondern gehören zu den absoluten Klassikern der Herbstdeko. Pexels / Gundula Vogel Deko-Ideen aus der Natur So wird dein Balkon zum Herbst-Paradies Kürbisse, Heidekraut und selbst gemachte Kränze – mit diesen Naturmaterialien und Basteltipps verwandelst du deinen Balkon in eine Herbst-Oase. Von Heute Life 28.09.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber das bedeutet nicht, dass dein Balkon oder deine Terrasse trist aussehen müssen.

Mit den richtigen Pflanzen und etwas Kreativität lässt sich der Außenbereich in ein farbenfrohes Herbst-Paradies verwandeln.

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Ziergräser wie das japanische Blutgras oder Chinaschilf eignen sich besonders gut für die herbstliche Gestaltung. Diese Gräser blühen oft bis in den Herbst hinein und verfärben sich dabei in warmen Tönen.

Heidepflanzen wie Erika, Besenheide und Heidekraut bringen auch bei kühlen Temperaturen Farbe in den Garten.

Wer auf der Suche nach passender Dekoration ist, muss sich nur in der Natur umschauen, rät 24garten. Mit Materialien aus dem eigenen Garten lassen sich stimmungsvolle Deko-Ideen umsetzen.

Drei Basteltipps für die perfekte Herbstdeko

Herbstkränze selbst gestalten: Bunte Kränze an der Haustür wirken einladend. Dafür einfach Blätter, Beerenzweige, Kastanien oder Eicheln auf einen Styropor- oder Metallreif anbringen.

Herbstdeko mit Baumrinde: Ob zum Verzieren eines Windlichts, als Dekoschale oder Tischkranz – Rinde aus dem Garten bringt herbstliche Stimmung auf Balkon und Terrasse.

Kürbis schnitzen: Geschnitzte Kürbisse sind nicht nur an Halloween ein Highlight, sondern gehören zu den absoluten Klassikern der Herbstdeko.

Diese 10 Gärten in Europa musst du im Herbst besuchen i ?

Stimmungsvolles Licht am Abend

Die letzten Blumen aus dem Gartenbeet lassen sich als Trockenblumen mit in den Herbst und Winter nehmen.

Laternen und Windlichter vor dem Hauseingang sorgen zudem für gemütliche Atmosphäre, wenn die Tage kürzer werden.