i Kinderbuchautor Chris Koch wird bei der Buchmesse in Tulln ausstellen. Reinhard Pacejka, Alex Nemec Kinderbuch-Hit mit "Uschi" Zeitreise-Abenteuer: Kinderbuch-Autor kommt nach NÖ Von Ägypten bis ins Weltall: Kinderbuchautor Chris Koch (39) kommt im Oktober nach Niederösterreich. An mehreren Orten kann man ihn treffen. Von Victoria Carina Frühwirth 09.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein magisches Portal, ein pelziges Wesen namens "Uschi" und drei Kinder, die plötzlich mitten in der Geschichte landen: Der Wiener Kinderbuchautor Chris Koch (39) lässt in seiner Buchreihe "Bina Wiener" die Fantasie auf Reisen gehen. Jetzt macht der Newcomer gleich mehrfach in Niederösterreich Station.

Von den Pyramiden bis ins Weltall

Nach Abenteuern im alten Ägypten und im antiken Rom geht es für die jungen Helden im dritten Band hoch hinaus. In einem gläsernen Raumschiff entdecken sie fremde Planeten, erleben Schwerelosigkeit und begegnen unbekannten Lebewesen. Immer mit dabei: "Uschi", das kleine Zauberwesen, das die geheimnisvollen Zeitportale öffnet.

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Kinderbuchautor kommt nach Niederösterreich i ?

Die Mischung aus Spannung und Wissen kommt bei den Lesern gut an. Eine Pädagogin möchte die Bücher sogar mit ihrer Schulklasse lesen. Erste Erfahrungen mit jungen Zuhörern hat Koch bereits gesammelt, erzählt er: Er war schon an den Volksschulen in Unter-Aspang, Ober-Aspang und Zöbern zu Gast und hat dort Lesungen gehalten.

Hier kannst Du den Autor in NÖ treffen

Jetzt stehen weitere Termine auf dem Programm. Am Samstag, 10. Oktober, signiert Koch von 10 bis 15 Uhr in der Thalia-Filiale der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf seine Bücher. Ein weiterer Signiertermin ist dort für den 19. Dezember geplant.

Auch in Tulln können kleine Bücherwürmer auf ihre Kosten kommen. Bei der Buchmesse "Buch Tulln" liest der 39-Jährige am 24. Oktober um 11 Uhr auf der Kinderbühne aus seiner Reihe "Bina Wiener". Einen Tag später, am 25. Oktober um 11 Uhr, zeigt er Kindern ab neun Jahren in einem Schreibworkshop, wie sie selbst spannende Geschichten erfinden können.

"Wir alle können über uns hinauswachsen"

Hinter den Abenteuern steckt für Koch auch eine Botschaft: "Wir alle können über uns hinauswachsen, wenn wir uns trauen, Neues auszuprobieren und an uns glauben", erklärt der Autor. Er empfindet das Bücherschreiben "wie Fernsehen, nur dass man selbst entscheidet, was im Film passiert".

Die Bilder des Tages i ?

Wer von Uschi nicht genug bekommt, darf sogar selbst Regie führen: Im interaktiven Buch "Ein Tag mit Uschi" entscheiden die jungen Leser nach jeder dritten Seite, wie die Geschichte weitergeht.