i Die Hundebox wurde im Gerichtssaal aufgestellt: Der Bub muss unvorstellbare Qualen erlitten haben. zVg Bub in Hundebox gequält Hundebox-Horror – Jetzt muss das Land vor Gericht Ein Bub wurde im Waldviertel von seiner Mutter brutal gequält. Jetzt geht der Prozess um 150.000 Euro Schmerzengeld in die nächste Runde. Von Victoria Carina Frühwirth 08.10.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der grausame Hundebox-Fall aus dem Waldviertel erschütterte ganz Österreich. Ein damals zwölfjähriger Bub wurde von seiner eigenen Mutter über Monate misshandelt, gefesselt und immer wieder in eine Hundebox gesperrt. Im November 2022 schwebte das Kind in akuter Lebensgefahr – "Heute" berichtete.

150.000 Euro Schmerzengeld gefordert

Jetzt beschäftigt der Fall erneut die Justiz. Wie die "NÖN" berichtet, soll der Zivilprozess gegen das Land Niederösterreich am 24. November fortgesetzt werden.

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Hundebox-Prozess in Krems – alle Bilder vom Gericht i ?

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Kinder- und Jugendhilfe früher hätte einschreiten müssen. Der Anwalt des Buben fordert vom Land Niederösterreich 150.000 Euro Schmerzengeld und die Haftung für mögliche Folgeschäden. Insgesamt beträgt der Streitwert 180.000 Euro.

Es gab schon früher Hinweise

Zwei Sozialarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya hatten sich vor dem Auffliegen der Misshandlungen mit dem Fall beschäftigt. Obwohl es Hinweise auf Probleme gab, wurde keine sofortige Schutzmaßnahme gesetzt.

Das Land Niederösterreich weist die Vorwürfe zurück. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die beiden Sozialarbeiter wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch wurden bereits im März 2025 eingestellt.

Gutachten wirft schwere Fragen auf

Brisant: Ein medizinisches Gutachten, das im Dezember 2025 bekannt wurde, stellt das damalige Vorgehen der Behörden infrage. Demnach hätten die Auffälligkeiten beim Buben genauer untersucht werden müssen. Spätestens nach einem zweiten Hausbesuch wäre laut dem Sachverständigen dringend ärztliche Hilfe notwendig gewesen. Ob daraus eine zivilrechtliche Haftung des Landes entsteht, muss das Gericht entscheiden.

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Mutter zu 20 Jahren Haft verurteilt

Wie grausam die Misshandlungen waren, zeigte sich im November 2022. Als der völlig entkräftete Bub ins Spital kam, betrug seine Körpertemperatur nur noch 26,8 Grad. Er überlebte nur knapp.

Die Bilder des Tages i ?

Seine Mutter wurde 2024 unter anderem wegen versuchten Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Eine ehemalige Freundin, die an den Taten beteiligt war, erhielt 14 Jahre Haft. Beide Urteile sind rechtskräftig.