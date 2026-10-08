Mit 91 km/h durch Ort: Polizei kassiert Auto ein

Für einen 69-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Baden endete eine Fahrt am Mittwoch, 7. Oktober, mit einem bösen Erwachen. Der Mann war in Enzesfeld-Lindabrunn deutlich zu schnell unterwegs. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.
Gegen 17.20 Uhr führten Polizisten aus Bad Vöslau im Ortsgebiet Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch. Dabei ging ihnen der 69-Jährige ins Netz: Statt der erlaubten 50 km/h war der Mann mit satten 91 km/h unterwegs – also um 41 km/h zu schnell.
Die Beamten kannten kein Pardon. Dem Lenker wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Doch damit nicht genug: Die Polizei beschlagnahmte auch den Pkw vorläufig. Der 69-Jährige wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.