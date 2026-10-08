Bergunglück – Neunkirchen trauert um beliebten Bürger

Traurige Nachrichten aus Neunkirchen in Niederösterreich: Die Stadtgemeinde trauert um einen hochrangigen Mitarbeiter. Sein Tod sorgt im Rathaus für Betroffenheit. Mit einer emotionalen Botschaft nimmt die Gemeinde öffentlich Abschied von ihrem geschätzten Kollegen.
Große Trauer in Neunkirchen: Ein hoher Mitarbeiter der Stadtgemeinde ist bei einem tragischen Bergunglück ums Leben gekommen. Der 59-Jährige war am Mittwoch, 7. Oktober, auf dem Loser-Panorama-Klettersteig "Sisi" bei Bad Aussee in der Steiermark unterwegs, als es zu dem tödlichen Unfall kam – "Heute" berichtete.
Besonders tragisch: Der Mann galt als erfahrener Bergsteiger und war leidenschaftlich gerne in den Bergen unterwegs.
Das Unglück ereignete sich gegen Ende der Tour. Der rund 400 Meter lange Klettersteig "Sisi" gilt mit dem Schwierigkeitsgrad D als anspruchsvoll und verlangt den Kletterern einiges ab. Nach bisherigen Informationen stürzte der 59-Jährige gegen Ende des Steigs zunächst in sein Klettersteigset. In weiterer Folge stürzte er die steile Felswand hinunter.
Für den Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Wie es genau zu dem folgenschweren Absturz kommen konnte, ist nicht geklärt.
Die Nachricht vom plötzlichen Tod löste in Neunkirchen große Bestürzung aus. Die Stadtgemeinde veröffentlichte eine emotionale Trauerbotschaft und nahm öffentlich Abschied von ihrem langjährigen Kollegen.
"In tiefer Trauer gibt die Stadtgemeinde Neunkirchen bekannt, dass ein geschätzter Kollege verstorben ist", heißt es darin. Auch an die Hinterbliebenen richtet die Stadt bewegende Worte: "In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden, denen wir viel Kraft wünschen."