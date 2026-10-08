i Einige der jungen Darsteller, die dort die Trapp-Kinder spielen, besuchen heute selbst das Gymnasium Klosterneuburg. Sandra Winne Familie Trapp lebte hier "Sound of Music" kehrt zurück nach Klosterneuburg Mehr als 100 Jahre nach der echten Familie Trapp stehen Schüler aus Klosterneuburg bei "The Sound of Music" selbst als Trapp-Kinder auf der Bühne. Von Victoria Carina Frühwirth 08.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Geschichte der Familie Trapp kennt fast jeder. Dass ein wichtiges Kapitel davon in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) geschrieben wurde, wissen dagegen nur wenige. Von 9. bis 11. Oktober bringt "The Sound of Music" diese Verbindung nun auf die Bühne der Babenbergerhalle.

Trapp-Familie lebte in Klosterneuburg

Das Besondere daran: Einige der jungen Darsteller, die dort die Trapp-Kinder spielen, besuchen heute selbst das Gymnasium Klosterneuburg. Genau jene Schule also, in der vor mehr als 100 Jahren bereits drei Kinder der echten Familie Trapp die Schulbank drückten.

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Nach dem Ersten Weltkrieg lebte Georg von Trapp mit seiner Familie im Martinschlössl in Klosterneuburg. Drei seiner sieben Kinder besuchten das örtliche Gymnasium. Tochter Martina, die Jüngste der Familie, wurde sogar in Klosterneuburg geboren. Ihren Namen soll sie nach dem Martinschlössl erhalten haben.

Profis stehen mit Schülern auf der Bühne

Nach dem Tod von Agathe von Trapp im Jahr 1922 verließ die Familie Klosterneuburg. Später übersiedelte sie nach Salzburg. Dort begann schließlich jene Geschichte, die durch das Broadway-Musical und den Film "The Sound of Music" weltberühmt wurde.

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Bei der Klosterneuburger Produktion treffen nun erfahrene Musicaldarsteller auf Nachwuchstalente aus der Stadt und der Umgebung. Das Konzept dahinter nennt sich "Profis coachen Talente". Die jungen Darsteller stehen dabei nicht nur neben den Profis auf der Bühne. Sie sollen während der Proben direkt von deren Erfahrung profitieren und kennenlernen, was professionelles Musiktheater ausmacht.

"Uns geht es nicht darum, junge Menschen einfach neben Profis auf die Bühne zu stellen. Sie sollen mit ihnen arbeiten, von ihnen lernen und erleben, was professionelles Musiktheater bedeutet", erklärt Regisseurin Luzia Nistler. Dass einige der Nachwuchsdarsteller ausgerechnet jene Schule besuchen, die einst auch die echten Trapp-Kinder besuchten, sei für die Produktion besonders emotional.

Musical erzählt weltberühmte Geschichte

"The Sound of Music" erzählt die Geschichte der jungen Novizin Maria, die in das Haus des verwitweten Marineoffiziers Georg von Trapp kommt. Mit Musik und viel Herzlichkeit gewinnt sie das Vertrauen seiner sieben Kinder und schließlich auch das Herz ihres Vaters. Doch vor dem Hintergrund der politischen Umbrüche der 1930er-Jahre steht die Familie vor einer folgenschweren Entscheidung zwischen Anpassung und Freiheit.

Die Bilder des Tages i ?

Einige Tickets gibt es noch an der Abendkasse oder unter musicalklosterneuburg.at. In Klosterneuburg schließt sich damit ein Kreis: Mehr als ein Jahrhundert später bringen Schüler jene Kinder auf die Bühne, die einst selbst in ihrer Stadt gelebt und gelernt haben.