Mehrfacher Autoüberschlag – Heli muss auf A1 landen

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Westautobahn (A1) in Niederösterreich: Zwischen den Anschlussstellen Melk und Pöchlarn kam ein Pkw in Fahrtrichtung Salzburg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrmals. Ersthelfer reagierten sofort, setzten die Rettungskette in Gang und kümmerten sich um den schwer verletzten Lenker. Ein Krankentransportwagen des Roten Kreuzes Amstetten kam zufällig an der Unfallstelle vorbei. Die Besatzung unterstützte die Ersthelfer bei der Versorgung des Verletzten.
Mehrere Rettungskräfte rückten zum Unfallort aus. Neben dem Roten Kreuz Melk und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug wurde auch der Notarzthubschrauber Christophorus 15 alarmiert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Für den Einsatz musste auch die Feuerwehr Melk ausrücken. Sie barg den schwer beschädigten Pkw und stellte ihn anschließend auf einem Abstellplatz ab. Die ASFINAG übernahm danach die Reinigung der Unfallstelle.
Wegen der Landung des Notarzthubschraubers mussten die Fahrspuren vorübergehend gesperrt werden. Nach dem Abflug und dem Ende der Aufräumarbeiten wurde die A1 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.