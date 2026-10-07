i Die Autobahn musste gesperrt werden. DOKU-NÖ Schwerer Crash in NÖ Mehrfacher Autoüberschlag – Heli muss auf A1 landen Schwerer Unfall am Mittwoch auf der A1: Ein Pkw überschlug sich bei Melk mehrmals. Der Lenker wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Westautobahn (A1) in Niederösterreich: Zwischen den Anschlussstellen Melk und Pöchlarn kam ein Pkw in Fahrtrichtung Salzburg aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrmals. Ersthelfer reagierten sofort, setzten die Rettungskette in Gang und kümmerten sich um den schwer verletzten Lenker. Ein Krankentransportwagen des Roten Kreuzes Amstetten kam zufällig an der Unfallstelle vorbei. Die Besatzung unterstützte die Ersthelfer bei der Versorgung des Verletzten.

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Rettung kommt zufällig vorbei

Mehrere Rettungskräfte rückten zum Unfallort aus. Neben dem Roten Kreuz Melk und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug wurde auch der Notarzthubschrauber Christophorus 15 alarmiert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für den Einsatz musste auch die Feuerwehr Melk ausrücken. Sie barg den schwer beschädigten Pkw und stellte ihn anschließend auf einem Abstellplatz ab. Die ASFINAG übernahm danach die Reinigung der Unfallstelle.

Wegen der Landung des Notarzthubschraubers mussten die Fahrspuren vorübergehend gesperrt werden. Nach dem Abflug und dem Ende der Aufräumarbeiten wurde die A1 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.