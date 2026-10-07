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Mit einem riesigen Aufgebot suchte die Polizei nach der 13-Jährigen (Symbolbild).
Mit einem riesigen Aufgebot suchte die Polizei nach der 13-Jährigen (Symbolbild).
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Groß angelegte Suche

Mädchen (13) verschollen – Passanten lieferten Hinweis

Eine vermisste 13-Jährige löste am Dienstagnachmittag im Waldviertel eine groß angelegte Suchaktion aus. Am Abend gab es dann eine brisante Wende.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
07.10.2026, 10:52
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Riesige Sorge im Waldviertel: Nachdem eine 13-Jährige in der Region um Litschau (Bezirk Gmünd) als vermisst gemeldet worden war, suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Mädchen. Das Polizeiaufgebot war riesig, es wurde mit Hochdruck nach der jungen Schülerin gesucht.

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Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Über mehrere Stunden lief die Suche rund um Litschau. Neben einem Hubschrauber und Drohnen waren auch Polizeihunde sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz.

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Die Suche führte schließlich über die Grenze nach Tschechien. Dort wurde die 13-Jährige von einem Passanten entdeckt, wie Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage sagte.

Mädchen blieb unverletzt

Für die Familie gab es schließlich Entwarnung: Die 13-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Weitere Details zum Verschwinden oder dazu, wie das Mädchen nach Tschechien gelangte, liegen nicht vor

red,07.10.2026, 10:52
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