Mädchen (13) verschollen – Passanten lieferten Hinweis

Riesige Sorge im Waldviertel: Nachdem eine 13-Jährige in der Region um Litschau (Bezirk Gmünd) als vermisst gemeldet worden war, suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Mädchen. Das Polizeiaufgebot war riesig, es wurde mit Hochdruck nach der jungen Schülerin gesucht.
Über mehrere Stunden lief die Suche rund um Litschau. Neben einem Hubschrauber und Drohnen waren auch Polizeihunde sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz.
Die Suche führte schließlich über die Grenze nach Tschechien. Dort wurde die 13-Jährige von einem Passanten entdeckt, wie Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage sagte.
Für die Familie gab es schließlich Entwarnung: Die 13-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Weitere Details zum Verschwinden oder dazu, wie das Mädchen nach Tschechien gelangte, liegen nicht vor