i Das Tier ist wohl in Maissau ausgebüxt. Leserreporter Polizei schreitet nicht ein Känguru "Sydney" springt weiter durch die Weingärten Seit Freitag hüpft ein Känguru durch Gemeinden in NÖ. Jetzt ist klar: Das Springinkerl hat in wenigen Tage eine beachtliche Entfernung zurückgelegt. Von Victoria Carina Frühwirth 07.10.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Tagen sorgt Känguru "Sydney" im Raum Langenlois (Bezirk Krems-Land) für Aufsehen. Immer wieder taucht das vermeintliche Känguru vor Autofahrern und Spaziergängern auf. Jetzt ist klar: Bei dem tierischen Ausreißer handelt es sich um ein Wallaby-Känguru.

Kein Einfang-Versuch geplant

Auf "Heute"-Anfrage bestätigt die niederösterreichische Polizei, dass sich das Tier bereits seit 2. Oktober frei bewegt. Eine Gefahr gehe von dem Wallaby derzeit nicht aus. Deshalb werde es "wie ein Wildtier behandelt und nicht eingefangen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Känguru '"Sydney" springt durch Gemeinden in NÖ i ?

Die Bezirkshauptmannschaft Krems habe festgelegt, dass die Polizei keine weiteren Maßnahmen setzen soll. Zuletzt wurde das Wallaby in Zöbing und Kammern bei Langenlois gesehen. Aktuell hält es sich laut Polizei und "Heute"-Leserreportern in den Weingärten der Region auf.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf "Heute.at" gibt es 50 Euro. So geht's

Wallaby ist unverletzt

Trotz seiner tagelangen Tour durch Niederösterreich dürfte es Känguru "Sydney" gut gehen. Das Tier sei unverletzt und nach aktuellem Stand wohlauf. Zwischen den Weintrauben würde es derzeit gut überleben.

Auch das Rätsel um den Besitzer ist inzwischen gelöst. Der eigentliche Tierhalter lebt in Maissau, rund 20 Kilometer von den bisherigen Sichtungsorten entfernt. Er ist über den Ausflug seines Wallabys informiert, heißt es. Zuvor hatten mehrere "Heute"-Leser Känguru "Sydney" entdeckt und gefilmt. In der Nacht auf Samstag saß das Wallaby plötzlich auf einer Straße bei Langenlois. Montagfrüh hüpfte es einem Autofahrer beim Zöbinger Heiligenstein vor den Wagen.

Die Bilder des Tages i ?

Ähnlichkeiten zu Elch "Emil"

Die tierische Reise erinnert an Elch "Emil", der 2025 wochenlang Österreich in Atem hielt. Der Elch tauchte erstmals im Weinviertel auf, wanderte durch mehrere Bezirke Niederösterreichs und weiter nach Oberösterreich.

Fotos und Videos seiner Tour verbreiteten sich laufend im Netz. Schließlich wurde "Emil" in Oberösterreich betäubt und im Böhmerwald wieder in die Freiheit entlassen.