i Die Polizei nahm die Drohung sehr ernst und setzte umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Thomas Lenger / Monatsrevue Spürhunde im Einsatz Nach Bombendrohung: HTL-Mödling wieder freigegeben Nach der Bombendrohung gegen die HTL Mödling gibt es Entwarnung: Spürhunde fanden laut "Heute"-Infos nichts Verdächtiges. Von Victoria Carina Frühwirth 06.10.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Entwarnung nach dem Großeinsatz an der HTL Mödling: Nachdem am Dienstagnachmittag eine telefonische Bombendrohung bekannt geworden war, wurde das Schulgebäude nach dem Krisenplan rasch evakuiert – "Heute" berichtete.

Bombendrohung am Nachmittag

Wie die Bildungsdirektion für Niederösterreich mitteilt, verlief die Räumung ohne Zwischenfälle. "Aufgrund einer telefonisch eingegangenen abstrakten Drohung betreffend die HTL Mödling wurde umgehend der Krisenplan der Schule in Kraft gesetzt und das Gebäude evakuiert", heißt es.

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Bombendrohung an der HTL Mödling i ?

Die Polizei nahm die Drohung sehr ernst und setzte umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Unter anderem wurde die Schule mit Spürhunden durchsucht. Verdächtige Gegenstände wurden dabei nicht gefunden. Damit konnte das Schulgebäude am späten Dienstagnachmittag wieder freigegeben werden, gibt die Bildungsdirektion NÖ am späten Dienstagnachmittag bekannt.

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Ermittlungen laufen weiter

Die Bildungsdirektion betont, dass auch die Alarmierung und Evakuierung nach den vorgesehenen Einsatzplänen abgelaufen sei. Nähere Angaben zur Drohung selbst werden wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht gemacht.

Die Bilder des Tages i ?

Für Schüler und Lehrer endete der bange Nachmittag damit zumindest mit einer guten Nachricht: In der Schule wurde nichts Verdächtiges entdeckt.