Bomben-Alarm! Drohung gegen HTL Mödling

Alarm am Dienstagnachmittag in Mödling (NÖ): Gegen die HTL Mödling ist am 6. Oktober eine Bombendrohung eingegangen.
Nach derzeitigen Informationen handelt es sich um eine abstrakte, also nicht näher konkretisierte Drohung, bestätigt die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf "Heute"-Anfrage.
Die Drohung wurde telefonisch bei der Polizei bekannt. Einsatzkräfte rückten daraufhin zur HTL Mödling aus. Auch sprengstoffkundige Organe der Polizei wurden beigezogen und sind aktuell auf dem Weg zur Schule.
Was genau am Telefon angekündigt wurde und ob sich zu diesem Zeitpunkt noch Schüler und Lehrer im Gebäude befinden, ist vorerst nicht bekannt. Ebenso gibt es derzeit keine bestätigten Informationen darüber, ob das Schulgebäude geräumt wurde.
Die Polizei klärt nun die Lage vor Ort und überprüft die Schule. Ob hinter der Drohung tatsächlich eine Gefahr steckt oder es sich um einen Fehlalarm handelt, sollen die weiteren Überprüfungen zeigen.