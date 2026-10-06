i Die Polizei sucht nach der Abgängigen (Symbolbild). iStock Hubschrauber, Drohnen 13-Jährige vermisst: Polizei startet Riesen-Suchaktion Seit Dienstagvormittag fehlt von einem 13-jährigen Mädchen in Litschau jede Spur. Polizei, Suchhunde und Hubschrauber suchen nach der Jugendlichen. Von Österreich Heute 06.10.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Riesige Sorge um eine junge Schülerin: Seit Dienstag fehlt in Litschau jede Spur von dem 13-jährigen Mädchen. Die Polizei sucht derzeit intensiv nach der Jugendlichen. Der Einsatz konzentriert sich auf den Bereich rund um den Herrensee.

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Unterstützt werden die Beamten dabei von Suchhunden sowie der Rettungshundestaffel und einem Hubschrauber. "Wir haben auch die Drohnen im Einsatz. Wir suchen", heißt es von der Polizei Niederösterreich gegenüber "Heute". Die Einsatzkräfte hoffen nun auf Hinweise, die dabei helfen können, die 13-Jährige zu finden.

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Mädchen mit Schulklasse unterwegs

Nach Angaben der Mutter war das Mädchen gemeinsam mit ihrer Klasse in Litschau. Die Schüler mussten ihre Mobiltelefone abgeben – dadurch ist derzeit auch keine direkte Kontaktaufnahme mit der 13-Jährigen möglich, das berichtet die "Kronen Zeitung".

Zuletzt wurde die Jugendliche laut den vorliegenden Angaben beim Feriendorf Litschau gesehen.

Die Bilder des Tages i ?

Diese Merkmale sind bekannt

Bei der Suche kann vor allem das Aussehen des Mädchens helfen: Sie soll einen grünen Pullover oder eine grüne Jacke tragen. Auffällig ist außerdem ein türkiser Haarzopf.