Keim-Alarm: Leitungswasser muss abgekocht werden

Trinkwasser-Alarm in Atzelsdorf in der Marktgemeinde Gaweinstal (Bezirk Mistelbach): Bei einer aktuellen Untersuchung des Leitungswassers wurden erhöhte Werte bei den sogenannten koloniebildenden Einheiten (KBE) festgestellt.
Die Gemeinde reagiert nun mit einer vorsorglichen Warnung. Bis auf Weiteres darf das Leitungswasser nicht unmittelbar getrunken werden. Auch zum Zubereiten von Speisen und Getränken sowie für Säuglingsnahrung soll es nicht direkt aus der Leitung verwendet werden.
Wer das Leitungswasser verwenden möchte, muss es zuvor mindestens drei Minuten sprudelnd abkochen. Danach kann es laut Gemeinde wieder zum Trinken, Kochen und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden.
Bei den festgestellten KBE-Werten handelt es sich um einen sogenannten Indikatorparameter für die mikrobiologische Beschaffenheit des Trinkwassers. Ein erhöhter Wert bedeutet laut Gemeinde nicht automatisch, dass Krankheitserreger im Wasser nachgewiesen wurden.
Warum die Werte erhöht sind, wird derzeit abgeklärt. Weitere Untersuchungen sowie notwendige Maßnahmen wurden bereits eingeleitet.
Bürgermeister Johannes Berthold (ÖVP) ersucht die betroffenen Haushalte um Verständnis und darum, die Vorgaben konsequent einzuhalten. Sobald das Leitungswasser wieder ohne Einschränkungen verwendet werden kann, will die Gemeinde umgehend informieren.