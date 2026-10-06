i Das Wasser muss abgekocht werden. iStock/Pekic (Symbolbild) Sorge um Trinkwasser Keim-Alarm: Leitungswasser muss abgekocht werden In Atzelsdorf (Mistelbach) wurden erhöhte Keimwerte im Trinkwasser festgestellt. Die Gemeinde warnt: Leitungswasser derzeit nur abgekocht verwenden. Von Victoria Carina Frühwirth 06.10.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trinkwasser-Alarm in Atzelsdorf in der Marktgemeinde Gaweinstal (Bezirk Mistelbach): Bei einer aktuellen Untersuchung des Leitungswassers wurden erhöhte Werte bei den sogenannten koloniebildenden Einheiten (KBE) festgestellt.

Wasser nicht für Säuglinge geeignet

Die Gemeinde reagiert nun mit einer vorsorglichen Warnung. Bis auf Weiteres darf das Leitungswasser nicht unmittelbar getrunken werden. Auch zum Zubereiten von Speisen und Getränken sowie für Säuglingsnahrung soll es nicht direkt aus der Leitung verwendet werden.

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Wer das Leitungswasser verwenden möchte, muss es zuvor mindestens drei Minuten sprudelnd abkochen. Danach kann es laut Gemeinde wieder zum Trinken, Kochen und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden.

Bei den festgestellten KBE-Werten handelt es sich um einen sogenannten Indikatorparameter für die mikrobiologische Beschaffenheit des Trinkwassers. Ein erhöhter Wert bedeutet laut Gemeinde nicht automatisch, dass Krankheitserreger im Wasser nachgewiesen wurden.

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Weitere Untersuchungen laufen

Warum die Werte erhöht sind, wird derzeit abgeklärt. Weitere Untersuchungen sowie notwendige Maßnahmen wurden bereits eingeleitet.

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Bürgermeister Johannes Berthold (ÖVP) ersucht die betroffenen Haushalte um Verständnis und darum, die Vorgaben konsequent einzuhalten. Sobald das Leitungswasser wieder ohne Einschränkungen verwendet werden kann, will die Gemeinde umgehend informieren.