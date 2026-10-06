i v.l.n.r.: Primar Gerhard Wolfram, Leitende Hebamme Gabriele Dastl, Mutter Jasmin Schneider mit Sohn Tony, Hebamme Christina Habisohn LK Zwettl Jubiläum im Waldviertel 500. Baby in Zwettl geboren – Tony sorgt für Freude Große Freude in Zwettl: Am 24. September kam Tony als 500. Baby des heurigen Jahres im Landesklinikum zur Welt. Von Victoria Carina Frühwirth 06.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Landesklinikum Zwettl gibt es Grund zum Feiern. Am 24. September 2026 erblickte um 11.08 Uhr das 500. Baby des heurigen Jahres das Licht der Welt.

"Wir sind sehr stolz"

Der kleine Tony brachte bei seiner Geburt 3.100 Gramm auf die Waage und war 47 Zentimeter groß. Für Mama Jasmin und Papa Mario ist es bereits das zweite Kind.

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Auch im Klinikum ist die Freude über das Jubiläumsbaby groß. "Wir sind sehr stolz, dass heuer bereits 500 Babys hier in Zwettl in unseren drei neuen Kreißzimmern das Licht der Welt erblickt haben", erklärt Gerhard Wolfram, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie. Den Eltern von Tony gratuliere man besonders herzlich.

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In der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe kümmert sich rund um die Uhr ein Team aus Ärzten, Pflegepersonal und Hebammen um Mütter und ihre Babys.