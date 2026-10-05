i In Hollenburg wurde eine Frauenleiche aus der Donau geborgen. Google Street View Kremserin wurde vermisst Leiche aus Donau geborgen – es gibt einen Verdacht In Hollenburg (Krems) wurde eine tote Frau aus der Donau geborgen. Es dürfte sich um eine vermisste Kremserin handeln. Von Victoria Carina Frühwirth 05.10.2026, 12:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Fund beschäftigt derzeit die Ermittler in Krems: In Hollenburg wurde am Wochenende eine Frauenleiche in der Donau entdeckt.

Todesursache unklar

Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei der Toten um eine Frau aus Krems handelt, berichten die "Niederösterreichischen Nachrichten". Die Kremserin war zuvor als vermisst gemeldet worden. Eine endgültige Identifizierung dürfte allerdings noch ausstehen.

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Der Fund wirft damit zahlreiche Fragen auf. Vor allem muss geklärt werden, wann und unter welchen Umständen die Frau ums Leben kam und wie sie in die Donau gelangte.

Obduktion soll Klarheit bringen

Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde laut "NÖN" eine Obduktion angeordnet. Dabei soll auch geklärt werden, ob Verletzungen vorliegen und ob es Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt.

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Auch bei der Identität der Toten dürfte derzeit noch auf die endgültige Bestätigung gewartet werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es sich jedoch um die vermisste Kremserin handeln. Bis das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorliegt, bleiben damit wesentliche Fragen offen.