Leiche aus Donau geborgen – es gibt einen Verdacht

Ein tragischer Fund beschäftigt derzeit die Ermittler in Krems: In Hollenburg wurde am Wochenende eine Frauenleiche in der Donau entdeckt.
Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei der Toten um eine Frau aus Krems handelt, berichten die "Niederösterreichischen Nachrichten". Die Kremserin war zuvor als vermisst gemeldet worden. Eine endgültige Identifizierung dürfte allerdings noch ausstehen.
Der Fund wirft damit zahlreiche Fragen auf. Vor allem muss geklärt werden, wann und unter welchen Umständen die Frau ums Leben kam und wie sie in die Donau gelangte.
Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde laut "NÖN" eine Obduktion angeordnet. Dabei soll auch geklärt werden, ob Verletzungen vorliegen und ob es Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt.
Auch bei der Identität der Toten dürfte derzeit noch auf die endgültige Bestätigung gewartet werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es sich jedoch um die vermisste Kremserin handeln. Bis das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorliegt, bleiben damit wesentliche Fragen offen.