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Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.
Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt.
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Kollision zweier Fahrzeuge

Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Loosdorf

Zwei Fahrzeuge sind am Sonntagabend in Loosdorf zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und in ein Klinikum gebracht.
André Wilding
Von André Wilding
05.10.2026, 07:04
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Ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos hat am Sonntagabend in Loosdorf einen Einsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Zwei Personen mussten nach dem Unfall in ein Klinikum gebracht werden.

Warum die beiden Pkw am 4. Oktober zusammenstießen, ist derzeit noch ungeklärt.

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Alarm wegen möglicher Menschenrettung

Die Feuerwehren Loosdorf und Albrechtsberg wurden zunächst zu einer vermutlichen Menschenrettung gerufen.

Auch mehrere Rettungskräfte wurden zur Unfallstelle entsandt. Im Einsatz standen der Samariterbund Loosdorf, das Rote Kreuz Prinzersdorf sowie der Bezirkseinsatzleiter Melk vom Roten Kreuz Melk.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich allerdings keine Personen mehr in den beiden Fahrzeugen.

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Zwei Personen ins Klinikum gebracht

Die beiden Unfallbeteiligten wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend brachte man beide mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum.

Nach der Versorgung der Verletzten kümmerte sich die Feuerwehr Loosdorf um die Unfallfahrzeuge.

Beide Pkw wurden geborgen und anschließend auf einem Abstellplatz sicher abgestellt.

wil,05.10.2026, 07:04
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