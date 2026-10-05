i Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. DOKU-NÖ Tragödie bei Würnsdorf Biker stirbt nach Crash noch an der Unfallstelle Ein Motorradfahrer kam am Sonntagnachmittag auf der B36 bei Würnsdorf von der Straße ab. Trotz Reanimation starb der Lenker noch am Unfallort. Von André Wilding 05.10.2026, 07:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen Motorradfahrer endete eine Fahrt auf der B36 bei Würnsdorf am Sonntagnachmittag tödlich. Der Lenker kam mit seiner Maschine von der Straße ab und dürfte gegen ein Verkehrsschild geprallt sein.

Warum der Motorradfahrer am Sonntag die Kontrolle über seine Maschine verlor, ist derzeit noch ungeklärt.

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Ersthelfer versorgen Motorradfahrer

Nach dem Unfall verständigten Ersthelfer sofort die Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz Pöggstall sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems wurden zur Unfallstelle geschickt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde der Motorradfahrer bereits von Ersthelfern versorgt. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die weitere Erstversorgung und begann mit der Reanimation.

Lenker stirbt noch am Unfallort

Bis zum Eintreffen des Notarztes wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Motorradfahrers nicht gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Für die Bergung der Maschine wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöggstall alarmiert.

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Die Feuerwehr barg das Motorrad und stellte es anschließend auf einem Abstellplatz sicher ab.